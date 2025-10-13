9. un 10. oktobrī Rīgā notika Baltijas biznesa tehnoloģiju izstāde un konference “Riga Comm”, kas ik gadu pulcē daudzus jo daudzus tehnoloģiju jomas ekspertus un interesentus. Tajā piedalījās arī Anna Andersone, biedrības “Riga TechGirls” vadītāja, tehnoloģiju entuziaste un jaunuzņēmumu ekosistēmas līdere.

Anna Andersone savu ceļu tehnoloģiju pasaulē sāka jau tad, kad daudziem šī joma vēl bija kas jauns un neatklāts. Viņa redzēja vīziju – nākotne būs digitāla! Anna ir viena no kustības “Riga TechGirls” dibinātājām, tāpat viņa ir izveidojusi vairākus jaunuzņēmumus, kā arī turpina palīdzēt citiem attīstīt savas idejas. 

“Riga Comm” konferencē Annas vadītā organizācija uzstājās ar tematu “Sievietes tehnoloģijās”, jo, kā saka Anna, lai gan pasaule attīstās, progresē un varētu likties, ka dzimumu nevienlīdzība ir noiets etaps, sievietes tehnoloģijās joprojām ir mazākumā, kā arī saskaras ar dažādiem sarežģījumiem un izaicinājumiem, kas kavē karjeras attīstību un sasniegumus. Kad savas idejas, pieredzi un redzējumu izklāsta “Riga TechGirls”, skatītāju zāle vienmēr ir pilna!

Anna, jūs esat viena no redzamākajām sievietēm Latvijas tehnoloģiju vidē – vai atceraties brīdi, kad sapratāt: jā, tehnoloģiju ceļš ir tas, pa kuru vēlos iet?

Tas notika jau sen – pirms kādiem divdesmit gadiem, kad es vēl strādāju komunikācijas un zīmolvedības jomā. Strādājot ar zīmoliem, dažādiem dizainiem, reklāmām, jutu, ka nākotne būs digitāla. Tolaik citviet pasaulē daudz kas kļuva digitāls – arvien vairāk uzņēmumiem bija nepieciešamas mājaslapas, dažādi procesi sāka notikt tiešsaistē. Aizejot no reklāmas aģentūras, kurā tolaik strādāju, izveidoju savu grafiskā dizaina studiju, kur strādājām tieši ar digitāliem risinājumiem. Tas bija sākumpunkts manam ceļam tehnoloģiju pasaulē.

