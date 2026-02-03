"European Energy" ir tāda paša nosaukuma Dānijas meitas uzņēmums Latvijā, kam ir milzu pieredze atjaunīgās enerģijas projektu attīstībā gan pašā Dānijā, gan arī Vācijā, Zviedrijā un daudzās Austrumeiropas valstīs, piemēram, Polijā un Rumānijā. Ar "European Energy" Rīgas biroja vadītāju Alni Bāliņu spriežam par vēja enerģētikas situāciju Latvijā. 

Kādos atjaunojamās enerģētikas projektos Latvijā ir iesaistīts "European Energy"?

A. Bāliņš: Šobrīd "European Energy" Latvijā būvē divus saules parkus ar 150 un 120 megavatu jaudu. Viens tiks nodots ekspluatācijā februārī, otrs – gada vidū. Šis, pēdējais, būs aprīkots ar enerģijas uzkrāšanas sistēmu, kas ļaus labāk izmantot atjaunojamo enerģiju. Vēl mēs esam iesaistīti četru vēja parku attīstībā. Divi no tiem atrodas Kurzemē, bet divi – Vidzemē. "European Energy" kopējais mērķis ir uzbūvēt Latvijā ģenerējošās jaudas 1200 megavatu apmērā līdz 2028. gadam.

Un kā jums veicas ar lielākās vēja attīstītāju problēmas risināšanu – sabiedrības ne pārāk labvēlīgo attieksmi pret šādiem projektiem?

