Vairāk nekā 20 uzņēmumiem liegts aicināt darbā viesstrādniekus, intervijā Latvijas Radio pastāstīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšniece Maira Roze.
Viņa norādīja, ka patlaban populārākās valstis, no kurām Latvijā iebrauc viesstrādnieki, ir Uzbekistāna, Baltkrievija un Ukraina. Atbildību par viesstrādniekiem uzņemas darba devējs, kurš personu aicina ieceļot Latvijā darba vajadzībām. Ja darba devējs nepietiekami izpilda šādu pienākumu, nemaksā vajadzīgos nodokļus, tam tiek turpmāk liegts piesaistīt viesstrādniekus.
Patlaban Latvijā ir vairāk nekā 20 šādi uzņēmumi.
Roze arī skaidroja, ka viesstrādniekus nodarbinošu uzņēmumu pienākums ir sekot darbinieku gaitām, un, ja darba devēju neapmierina darbinieka sniegums, nokontrolēt šādas personas izbraukšanu no valsts. Tomēr tas ne vienmēr izdodas - darbinieki mēdzot pazust, pēc kā darba devēji informē PMLP par radušos situāciju, kas savukārt informē robežsardzi par lēmumu izraidīt personu no valsts.
