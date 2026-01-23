Latvijas telpu futbola izlase Eiropas čempionāta otrajai spēlei svētdien Rīgā pret Franciju gatavojas pacilātā noskaņojumā.
Debijas mačā Latvijas futzālisti ar 4:0 pārspēja Gruziju, kas pasaules rangā atrodas krietni augstāk (52. vieta pret 15.) un bija šī dueļa favorīte. Tomēr Masimiljāno Bellartes trenētie mājinieki ļoti stabili nospēlēja aizsardzībā, vārtos izcils bija Rainers Mūrnieks un uzbrukumā labi izdevās realizēt savus momentus. Kārtīgi bija noslīpētas standartsituācijas. Jau otrajā minūtē pēc stūra sitiena izspēles kapteinis Germans Matjušenko ar tālsitienu guva vēsturiskos pirmos Latvijas vārtus finālturnīros. Otrajā puslaikā savu vārdu teica izlases līderis Edgars Tarakanovs, realizējot soda sitienu un pēc brīža pēc laba presinga raidot bumbu vārtu tālajā stūrī. Punktu ar sitienu tukšos vārtos pielika Andrejs Baklanovs.
Pēc pirmās spēļu kārtas Latvija ar trim punktiem iekārtojusies A grupas līderpozīcijā un svētdien tiksies ar Franciju, kas pirmajā mačā cīnījās neizšķirti 2:2 ar Horvātiju. Francūži ir nominālie grupas favorīti, pasaules rangā desmitā vieta. Aizpērn Pasaules kausā Francija pārsteidza ar ceturto vietu. Tas viņiem bija tikai otrais lielais finālturnīrs, 2018. gadā Eiropas čempionātā neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā, bet "Euro 2022" nemaz nekvalificējās. No grupas izkļūs divas labākās komandas. Turnīrs norisinās arī Lietuvā un Slovēnijā.
