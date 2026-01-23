Overcast -3.9 °C
P. 23.01
Grieta, Strauta
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
#kasnotikapectam #maf #policija #tiesas

Policisti pret policistiem — traģēdija naudas dēļ; Četri no bandas jau ārā no cietuma

Artis Drēziņš / Latvijas Avīze
2026. gada 23. janvāris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 23. janvāris, 00:00
2011. gada 29. janvāris. Policijas darbinieki bēru ceremonijā atvadās no Jēkabpilī bruņotā uzbrukumā nošautā Viesītes iecirkņa vecākā inspektora Andra Znotiņa.
2011. gada 29. janvāris. Policijas darbinieki bēru ceremonijā atvadās no Jēkabpilī bruņotā uzbrukumā nošautā Viesītes iecirkņa vecākā inspektora Andra Znotiņa.
Foto: Lita Krone/LETA

"Šis notikums sakrita ar krīzes zemāko brīdi un vienlaikus skaudri atgādināja par "trekno gadu" vērtībām, proti, bravūru un dārga, reprezentabla un kredītos balstīta dzīvesveida publisku svinēšanu.

[..] cilvēku raksturi, pašpārliecinātība, neuzmanība un situācija valstī saskārās vienā punktā un izraisīja traģēdiju." Šie teikumi ir no pieteikuma mūzikas teātra izrādei "Alfas", ko "Dirty Deal Teatro" 2024. gadā iestudēja režisors Valters Sīlis un kas pērn "Spēlmaņu naktī" ieguva balvu kategorijā "Gada mazās formas izrāde". Šī izrāde, kuras dalībnieki visu savu tekstu izdzied, nav dokumentāls stāsts par laupīšanu un apšaudi pirms 15 gadiem Jēkabpilī, taču ir ļoti tuvu tam – dramaturgs Jānis Balodis detalizēti pirms tam iepazinies ar lietas materiāliem. Izrāde ir gan par ekonomiskās krīzes sekām, gan par vīriešu lomu sabiedrībā. Par laupītāju bandas veidošanos, par cilvēkiem, kuri nejūtas novērtēti un kredītu, kā arī algu samazinājumu dēļ spiesti domāt, ka "paceļas tikai kropļi, kamēr paši paceļ tikai grašus" utt. V. Sīlis intervijā LTV atgādināja, ka arī tajā laikā ticis glorificēts naudas apjoms – ja lielas naudas nav, tad kas tu esi, vai vispār gudrs, inteliģents, cilvēka vārda cienīgs? Starp citu, no janvāra beigām līdz martam ieplānotas 12 "Alfas" izrādes, visas biļetes uz tām izpārdotas, biļešu cenas 35–45 eiro. Mēs šajā rakstā nerunāsim tikai par naudu. Kas tad notika 2011. gada 25. janvārī un pēc tam? Ko tagad dara un domā noziegumā un tā novēršanā iesaistītie cilvēki? "Latvijas Avīzei" izdevās satikt gan cietušos policistus, gan uz mūžu notiesāto bijušo "Alfas" policistu.

Četri jau uz brīvām kājām

Man izdevās sazināties un aprunāties ar visiem policistiem, kas bija iesaistīti apšaudē Daugavmalā, arī ar visiem laupītājiem, no kuriem četri jau ir brīvībā. Datu aizsardzība liedz valsts iestādēm atklāt ziņas par esošajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem, taču "Latvijas Avīzei" izdevās feisbukā sameklēt brāļu Deņa un Pāvela Hristoforidi, Leonīda Koņuhova un Staņislava Babeļa profilus, tiesa gan – ar pseidonīmiem. Spriežot pēc eksotisko vietu fotogrāfijām, pēdējie trīs varētu arī neatrasties Latvijā vai vismaz brīvi ceļo.

Denis Hristoforidi no cietuma iznācis nesen, un liels bija viņa pārsteigums, redzot šo rindu autoru pie sava dzīvokļa durvīm Tukumā. Kā viņš man atklāja, visi četri pēc manas uzrunas feisbukā bija sazinājušies savā starpā un nolēmuši man interviju nesniegt, vienīgais, ko teica D. Hristoforidi: puse no tā, kas rakstīts spriedumā, neesot taisnība. Kas tad, viņuprāt, būtu nepareizs spriedumā, nevaram uzzināt, ja paši laupītāji nevēlas runāt. Izmeklēšanas un tiesas laikā liecības par notikušā detaļām atšķiras, taču neviens nevar noliegt spēļu nama aplaupīšanu, mukšanu un pakaļdzīšanos, apšaudi.

Savukārt uz mūžu notiesātais Arvo Žagars piekrita ar man satikties Rīgas Centrālcietumā. Šo iespēju arī izmantoju. Ar A. Žagaru mana saruna bija stundas garumā, un, lai tā notiktu, vispirms viņš izvirzīja savus spēles noteikumus: varam publiskot tikai viņa pretenzijas pret izmeklēšanu un tiesvedību, nekādu fotogrāfiju, bet par visu pārējo – varbūt kaut kad vēlāk.

Apšaudes brīdis 2011. gada 25. janvārī Jēkabpilī Daugavmalā. Fotografēts no tuvējās mājas. Var redzēt, ka bandītu auto durvis vaļā, noslēpies kursants.
Apšaudes brīdis 2011. gada 25. janvārī Jēkabpilī Daugavmalā. Fotografēts no tuvējās mājas. Var redzēt, ka bandītu auto durvis vaļā, noslēpies kursants.
Foto: Foto no privātā arhīva.

Žagara liecības tiesā

Tomēr joprojām mediju arhīvos atrodamas A. Žagara un citu iesaistīto personu liecības tiesā. Piemēram, ziņu aģentūra LETA 2012. gada 4. jūnijā citē Zemgales apgabaltiesā dzirdēto. Bijušais patruļpolicijas vienības "Alfa" darbinieks, vada komandieris Arvo Žagars, kurš tika apsūdzēts par spēļu zāles aplaupīšanu un policista slepkavību, tiesā izteicies, ka sākotnēji laupīšana neesot nopietni plānota, ideja par to esot attīstījusies spontāni, sarunās ar Deni Hristoforidi jokojot par spēļu zāles "Fēnikss" paviršo attieksmi pret lielu naudas summu inkasāciju un apsardzes organizēšanu. Žagars tiesas sēdē stāstījis, ka īsta organizatora šai laupīšanai nav bijis, ideja esot attīstījusies kolektīvi un sākotnēji nenopietnā gaisotnē. Tas visiem šķitis kā samērā viegls guvums, turklāt motivāciju esot sekmējis tas, ka "Fēniksā" tika glabāta, viņaprāt, "netīra nauda". Spēļu zāles nauda ir iedzīvošanās uz cilvēku vājuma un nelaimju rēķina, tāpēc Žagars neesot izjutis sirdsapziņas pārmetumus, gatavojoties šādas "netīras naudas" nolaupīšanai. 

Pēc Žagara domām, uzbrucēji nebija pietiekami labi organizēta grupa – ja laupīšanai visi būtu nopietni gatavojušies, tad varbūt nebūtu cietušo. Tāpat vairums dalībnieku iesaistījušies laupīšanā finansiālo grūtību un depresīvu situāciju dēļ. 

Viņš atgādinājis par "Alfas" darbinieka Leonīda Koņuhova liecināto, ka viņa ģimenei kredītsaistību dēļ esot bijuši draudi palikt bez pajumtes. Līdzīgu liecību tiesas sēdē sniedza arī privātpersona, apsargs Staņislavs Babelis. Viņš neesot bijis gluži bez iztikas līdzekļiem un strādāja Rietumu bankas apsardzē, apsargājot nekustamos īpašumus, taču arī viņa ģimenei bijis dzīvokļa kredīts, pēc kura nomaksas nekas neesot palicis pāri cienīgai iztikai.

Tāpat Žagars liecināja, ka piedalījies arī 2009. gada 13. janvāra protesta grautiņu apslāpēšanā Vecrīgā, kad esot smagi cietušas viņa balss saites. "Toreiz nebiju apgādāts ar ruporu, kā rezultātā "norāvu" balsi un divus mēnešus izjutu diskomfortu," tiesā pauda Žagars, informējot, ka turpmākās ārstu izmeklēšanās radušās aizdomas, ka viņam ir audzējs, tāpēc Žagars noskaņojies uz to, ka jādomā par iztiku nākotnē un par liela apmēra izdevumiem ārstniecībai. Arī Žagaram bijusi bēdīga pieredze saistībā ar kredītiem, jo banka esot viņu ierindojusi riska kategorijā un vispār atteikusi kredīta izsniegšanu – tā tiesā 2012. gadā liecināja apsūdzētais. Tas viss kopā esot veicinājis spēļu zāles aplaupīšanu no joka pārvērst īstenībā.

Nauda, nauda, nauda...

Lai arī kā tas būtu, kā tas jau izskanēja pirms 15 gadiem, vienīgais iemesls spēļu nama aplaupīšanai bija nauda. Par kāda policista algu esot paņirgājusies banka, citam atteikusi nelielu kredītu, ar ko vienkārši gribējis atrisināt savu problēmu, cits atkal bija paņēmis tik lielu kredītu, ka nezināja, kā to atmaksāt.

Valsts ieņēmumu dienesta publiskotajā datubāzē iespējams apskatīt toreizējo policistu algas un parādsaistības. A. Žagars kā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes vada komandiera vietnieks savā valsts amatpersonas deklarācijā par 2009. gadu min šādu algu – 6851,31 lats, tātad vidēji mēnesī 571 lats (attiecīgi 9748,54 eiro gadā un 812 eiro mēnesī), parādsaistības neuzrāda. Iepriekšējā, 2008. gadā Žagara alga bijusi lielāka – 8379,78 lati jeb vidēji mēnesī 698 lati (11 923,35 eiro un 994 eiro). Te jāatgādina, ka ekonomiskās krīzes dēļ 2009. gadā valstī tika veiktas reformas un daudziem cilvēkiem tika samazinātas algas, arī iekšlietu sektorā ar valdības lēmumu atalgojums bija jāsamazina par 20%. Toreizējā iekšlietu ministre Linda Mūrniece 2009. gada 9. septembrī intervijā Latvijas Radio teikusi: "Policijas priekšnieks man ziņoja, ka šodien ir tā diena, kad policisti saņem jauno (samazināto) algu, un man pat bail saukt to summu, kāda tā ir. Tā summa tiešām ir nožēlojama." Ministre teikusi, ka ierindas policists saņemšot 250 latus. "Tomēr ministre nedomā, ka policisti samazināto algu dēļ masveidā pāries pretējā frontes pusē, proti, pievērsīsies noziedzībai, jo likumsargi ir devuši zvērestu savai valstij," tā ministres teikto 2009. gadā atreferēja ziņu aģentūra BNS. Ironiski, ka pēc pusotra gada četri policisti tieši to arī darīja...

Atgriežoties pie deklarācijām: lasāms, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes jaunākais inspektors Leonīds Koņuhovs 2009. gadā deklarējis 9524,61 eiro parādsaistības, alga – 5988,04 lati jeb 499 lati mēnesī (8520,21 eiro/710 eiro). Redzams, ka krīzē arī viņa algu skāris samazinājums – 2008. gadā alga bijusi 8276,22 lati jeb 690 lati mēnesī (11 776 eiro/981 eiro).

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtībnieks Denis Hristoforidi par 2009. gadu deklarējis 44 906,11 eiro parādsaistības (deklarācijā viņa kopējā tā gada alga norādīta ļoti maza – 253,74 lati; 2008. gadā viņa kā Tukuma rajona policijas pārvaldes kārtībnieka alga – 4844,91 lats jeb 403 lati mēnesī). Pāvelam Hristoforidi parādsaistību tobrīd nav, bet ir galvojums par diviem dzīvokļu kredītiem 66 500 eiro, viens tiem – par brāļa Deņa dzīvokļa kredītu (tā kā Pāvels Hristoforidi mainījis darbavietas, nav iespējams pateikt vienu kopēju algu gadā vienā darba vietā, bet tā ir apmēram līdzīga kā citiem).

Jau gribējis iet prom no policijas

"2009. gads bija krīzes gads – policistiem par trešdaļu nogrieza algas, kas jau tā nebija lielas. Biju tad 40 gadus vecs un nebija viegli, Znotiņš piestrādāja apsardzē. Abiem mums bija plāni kaut ko pamainīt. Es jau biju izlēmis iet projām no policijas, ko arī divus mēnešus pēc notikušā izdarīju, aizejot izdienas pensijā. Tagad strādāju par šoferi. Policijas darbā 14 gadu laikā biju nobraucis divus personiskos automobiļus bez kompensācijām. Bet ne mirkli nebija domas darīt ko nelikumīgu. Nav cilvēka, kas varētu teikt, ka man iedevis kukuli. Laupītājus pavedināja it kā viegli, netīri iegūstama nauda," man tagad intervijā saka Raitis Cipruss, toreiz Kārtības policijas inspektors virsleitnants, kurš par piedalīšanos aizturēšanas operācijā saņēma policijas un pašvaldības apbalvojumus.

"Biju šokā ne tikai no ievainojuma, bet arī no tā, ka policisti varēja pagriezt ieročus pret policistiem. Būtu padevušies, un viss būtu mierīgi beidzies," 

piebilst Rims Šveds, kurš uz policiju strādāt bija atnācis no robežsardzes 2007. gadā, bet atvaļinājās izdienas pensijā 2023. gadā. Pēc Jēkabpils notikumiem pabeidzis Policijas koledžu un ieguvis virsleitnanta pakāpi, par rīcību 2011. gada 25. janvārī apbalvots ar Viestura ordeņa Sudraba goda zīmi, 2011. gadā piešķirts Gada jēkabpilieša tituls. Apšaudē iegūtais ievainojums joprojām liek par sevi manīt.

"Tas bija traks laiks. Uz 12 stundām dežūras mums deva četrus litrus degvielas. Atceros, kā ar četriem automobiļiem dzināmies pakaļ zagļiem, bet tālāk par Līvāniem netikām: vienam automobilim pēc otra izbeidzās degviela..." kā dramatisku kuriozu atceras toreizējais policists Salvis Tihanovskis, kurš tagad strādā par šoferi. Arī viņš piemin, ka toreiz bijusi maza alga, slikts ekipējums. Tagad esot daudz labāk.

Kā tas notika? Policistu redzējums

Neviens no apšaudē iesaistītajiem Jēkabpils policistiem intervijas medijiem par Jēkabpils notikumiem neesot snieguši, izņemot S. Tihanovski, kuru rehabilitācijas laikā apmeklējusi televīzija, lai sagatavotu nelielu sižetu. Viņš intervijai "Latvijas Avīzei" tagad piekrita labprāt. R. Cipruss piekrita pēc pārdomām, jo neesot viegli atcerēties detaļas, tomēr "Latvijas Avīzei" neatsaka. Kopā ar R. Ciprusu izbraucu pa laupītāju un viņa veikto maršrutu pirms 15 gadiem.

Policijas inspektors Raitis Cipruss par aplaupīšanu uzzinājis 25. janvārī ap deviņiem rītā Valsts policijas Jēkabpils iecirkņa telpās Jēkabpilī, Liliju ielā. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, lietas sakrita tā, ka apšaudes laikā tieši viņš vislabāk redzēja kopainu. Tikko bija beigusies vecākā inspektora Rolanda Bērziņa vadītā sapulce iecirkņu inspektoriem. Sēdējis kabinetā kopā ar vecāko inspektoru Andri Znotiņu un pie viņiem norīkoto kursantu Jorenu Leskoviču. Grasījušies doties uz Salas pagastu, lai ar kādu cilvēku pārrunātu kādu administratīvo lietu, kad pa kabinetā esošo rāciju izdzirdēja dežuranta ziņu, ka spēļu zālē Pormaļa ielā Jēkabpilī notiek laupīšana. Pēc mirkļa caur kabineta durvīm vecākais inspektors R. Bērziņš teicis, ka jādodas uz notikuma vietu.

"Mums ar Znotiņu kā lauku iecirkņa inspektoriem dienesta ieroči bija nodoti pastāvīgā glabāšanā. Es savu ieroci pastāvīgi turēju seifā savā dzīvesvietā, bet Znotiņš – seifā kabinetā Liliju ielā. Dienās, kad nebija dežūra operatīvajā grupā vai nebija jādodas izsaukumā, kurā varētu būt iespējama šaujamieroča pielietošana, mēs dienesta ieročus ikdienā līdzi nenēsājām. Tai dienā mana dienesta Makarova tipa pistole atradās dzīvesvietā seifā, tāpat kā bruņuveste. Znotiņš savu dienesta ieroci izņēma no seifa un paņēma līdzi. Tā trijatā sasēdāmies trafaretajā automobilī "Hyundai" un devāmies uz norādīto spēļu zāli. Es vadīju automašīnu. Domāju, kad aizbrauksim, spēļu zālē jau būs pilns ar policistiem, bet līdz turienei nemaz netikām," atceras R. Cipruss. Tagad kopā vēlreiz izbraucām šo ceļu, kādu pirms 15 gadiem mēroja R. Cipruss ar kolēģiem.

Brauciena laikā pa rāciju dzirdējuši, ka laupītāji – piecas personas – atrodoties spēļu zālē, vēl pēc brīža pa rāciju izdzirdējuši ziņu, ka laupītāji aizbraukuši no laupīšanas vietas ar tumšas krāsas "Chrysler" markas automobili. Vienlaikus redzējuši, ka pretī brauc policijas automobilis "Volvo" un policijas buss ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu.

Vieta, kur apstājās bandītu auto, tagad.
Vieta, kur apstājās bandītu auto, tagad.
Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

"Iela tajā vietā ir šaura un samainīties automobiļiem nebija iespējams, tādēļ atpakaļgaitā iebraucu atpakaļ Viestura ielā, garām pabrauca divi minētie policijas automobiļi un mēs sekojām. Vēlāk lēsu, ka nokavējām kādas divdesmit sekundes, lai no abām pusēm nobloķētu laupītājus. Krustojumā ar Draudzības aleju nogriezāmies virzienā uz Vienības ielu. Kad bijām Vienības ielā pirms apļveida krustojuma, pa rāciju dzirdējām ziņu, ka laupītāju automobilis nogriezies virzienā uz Bebriem. Priekšā braucošie divi policijas automobiļi tajā brīdī jau bija šķērsojuši apļveida krustojumu un devās Daugavas tilta virzienā," stāsta R. Cipruss.

R. Cipruss nogriezies Kļavu ielā virzienā uz Bebriem. Pēc nobrauktiem aptuveni 300 metriem ievērojuši priekšā aptuveni 150 metru attālumā braucošu kraisleru. Panākuši to, A. Znotiņš ruporā vairākkārtīgi devis komandu apturēt automašīnu, bet tā turpinājusi kustību un apstājusies T veida krustojumā pirms Daugavas. R. Cipruss apturējis savu automobili aptuveni 20 metrus pirms laupītājiem, dzinēju nav noslāpējis.

"Lēnām kāpām ārā no sava automobiļa, vērojot mukušo automašīnu. Pēc aptuveni minūtes aiz mūsu automašīnas apstājās policijas "Volvo", no kā izkāpa un mums garām paskrēja policisti Salvis Tihanovskis un Rims Šveds. Znotiņš viņiem sekoja. Tihanovskis nostājās mukušajam automobilim labajā pusē aptuveni pusotru metru no priekšējām durvīm. Šveds – tikpat tālu no vadītāja durvīm, bet Znotiņš – aptuveni divarpus metrus no automobiļa pretī aizmugurējām kreisās puses durvīm. Es nostājos aizmugurē aptuveni desmit metrus no tās. Tihanovskis, Šveds un Znotiņš rokās turēja pistoles, pavērstas automašīnas virzienā, un skaļā balsī deva komandas tajā sēdošajiem: "Rokas redzamas, ārā no automašīnas, gulties zemē!" Vēl minūti, divas es kraislerā neredzēju un nedzirdēju nekādu kustību. Pēc tam vienlaikus vai ar aptuveni vienas sekundes nobīdi atskanēja šāvieni, atsprāga vadītāja durvis (otras puses durvis es neredzēju), no vadītāja vietas izliecās cilvēka siluets, pēc šaušanas no automašīnas labās puses arī izlēca viens vai divi cilvēki. Vienlaikus redzēju, ka sniegā krīt Tihanovskis, nevaru apgalvot, bet šķiet, ka Šveds, atkāpjoties trīs četrus soļus, nokrita uz ceļa nomales aptuveni metru, divu attālumā aiz automašīnas aizmugures. 

Redzēju, ka Znotiņš šauj vadītāja puses virzienā, bet tas – Znotiņa virzienā. Kurš izšāva pirmais, nezinu. 

Znotiņš kāpās atpakaļ četrus piecus soļus, vienlaikus roka cēlās augšup un viņš turpināja šaut, pēc tam atmuguriski nokrita. Kā vēlāk izrādījās, Znotiņš izšāva visas astoņas patronas," stāsta R. Cipruss.

"Negribas notikušo atcerēties, dažas epizodes jau pagaisušas no atmiņas, bet ļoti labi atmiņā saglabājies brīdis, kā paveras kraislera vadītāja durvis. Šāviens, trieciens pa cisku, šoks, un es guļu. Kā vēlāk izrādījās, lode bija trāpījusi pa nervu. Es nepaspēju izšaut, jo nebija jau mērķa, uz ko," stāsta R. Šveds.

S. Tihanovskis: "Tika pieņemts lēmums, ka es ar savu pārinieku Švedu un Znotiņu kāpjam ārā un aizturam laupītājus. Pavēli devu es. Redzēju, kā atveras kraislera pasažiera puses durvis. Izšāvu reizē ar laupītāju, tēmēju redzeslokā pa vidu – kā vēlāk sapratu, trāpīju sejā. Mani laupītāja šāviens notrieca gar zemi. Tas bija kā sitiens. Šoks un apjukums, izbrīns. Nekādu sāpju, tikai rokas nevarēju pacelt. Pie manis pienāca viens no laupītājiem un aizsvieda manu pistoli. Gaidīju kontrolšāvienu... Baiļu nebija. Vienīgā doma – ko bērniem pateiks." Pats viņš uz cilvēku šāvis pirmo reizi.

"Tajā brīdī, saprotot, ka man nav iespējas aizstāvēties vai aizbēgt, metos zemē, galvu pagriezu virzienā prom no notikuma vietas, rokas noliku gar sāniem. Kursants noslēpās aiz "Volvo". Dzirdēju uzbrucēju balsis: "Ievainots, paņem pistoles". Dzirdēju man tuvojamies soļus un man adresētu saucienu: "Rokas! Kur ierocis?" Rokas izstiepu uz sāniem, atbildēju: "Nav." Jutu, ka kāda persona, uzsitot man pa sāniem, pārbauda ieroča esamību. Domāju, ka pēdējā stundiņa klāt, gaidīju šāvienu, bet tas neatskanēja. Laupītāji neaiztika arī neapbruņoto kursantu," atceras R. Cipruss.

Pēc minūtes vai divām R. Cipruss redzējis, ka tuvojas netrafaretais policijas automobilis, apstājas aptuveni 30 metrus no viņiem, no tā izlec divi policisti. Pēc dažām sekundēm viņi, šausmās iepletuši acis, gan ielēkuši atpakaļ un, strauji apgriežot automobili, devušies projām. Pēc trijām četrām minūtēm redzējis, ka viņu virzienā skrien daži cilvēki ar automātiem.

"Kā vēlāk uzzināju, policisti ar automātiem bija no busiņa, kas arī mums sekoja. Kad nogriezāmies Daugavas virzienā, busiņš nogriezās pa kreisi – viņi bija domājuši aizbraukt laupītājiem priekšā. Tas neizdevās, jo mūs pazaudēja un mūsu atrašanās vietu noteica pēc šāvienu trokšņiem. Kolēģiem nācās skriet, un viņi nokavēja. Tā bija neveiksme. Domāju, ja automātisti būtu bijuši reizē ar mums, laupītāji nebūtu uzdrošinājušies pretoties ar savām pistolēm. Kā uzzināju, alfietis Koņuhovs uz kraislera aizmugurējā sēdekļa jau braucot bija apklājies savā bruņuvestē, jo domājis, ka tūlīt uz viņiem atklās uguni no automātiem un galvenais būs izdzīvot," stāsta R. Cipruss.

No laupītāju automobiļa puses R. Cipruss dzirdējis balsi: "Mēs padodamies." Kad pie kraislera pieskrējuši policijas darbinieki ar automātiem, R. Cipruss piecēlies. Pieejot pie Znotiņa, viņš redzējis kolēģi nekustīgi guļam, uz saucienu nav atsaucies. Labajā rokā A. Znotiņam joprojām bijusi pistole, kuras aizslēgs atradās stāvoklī, kādā tas nostājas, kad no aptveres izšautas visas patronas. Aptuveni divu metru attālumā sniegā gulošais R. Šveds teicis, ka viņam ievainota kāja. Pie S. Tihanovska bija piegājis kāds no policijas darbiniekiem. Viens uzbrucējs gulējis sašauts sniegā, otrs stāvējis saslēgts rokudzelžos, trīs bija aizmukuši.

Kad ieradušies mediķi, ārste centusies sniegt palīdzību A. Znotiņam, bet pēc mirkļa teikusi, ka tā vairs neesot iespējama... 

Kādam policistam, kurš bija ieradies notikuma vietā un devies aizmukušo uzbrucēju virzienā, R. Cipruss paprasījis vienu aptveri ar patronām, jo pats palicis notikuma vietā un nav izslēdzis iespēju, ka uzbrucēji var būt paslēpušies arī kādā no apkārt esošajām dārza mājiņām. Saņemto aptveri ievietojis no A. Znotiņa paņemtajā pistolē. Pēc aptuveni 15 minūtēm notikuma vietā atgriezies policists, kurš teicis, ka visi aizbēgušie laupītāji notverti.

Aizturēšanas laikā policists Rolands Bērziņš ar savu medību karabīni, ko bija paņēmis no mājam, iešāvis laupītājam A. Žagaram kājā. Pirms dažiem gadiem R. Bērziņš man teica, ka tēmēklī kādu brīdi bijusi arī laupītāja piere. Plašākai sarunai ne tad, ne tagad R. Bērziņš, kurš joprojām strādā policijā, nepiekrita. A. Znotiņš bijis R. Bērziņa draugs kopš bērnudārza, vēlāk arī pārinieks policijā.

Kad R. Cipruss toreiz piegājis pie laupītāja rokudzelžos un pajautājis, kas šie esot, sev par pārsteigumu izdzirdējis, ka policisti. Tieši tas arī bija viens no šokējošākajiem faktiem visai Latvijas sabiedrībai – bruņotās bandas locekļi bija paši policisti, kuri šāva uz saviem kolēģiem!

2011. gada 26. janvāris. Diena pēc nozieguma. Aizturētais Pāvels Hristoforidi, kurš piedalījās spēļu zāles aplaupīšanā Jēkabpilī, tiek konvojēts no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas.
2011. gada 26. janvāris. Diena pēc nozieguma. Aizturētais Pāvels Hristoforidi, kurš piedalījās spēļu zāles aplaupīšanā Jēkabpilī, tiek konvojēts no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Cietumā pie Žagara

Kad pagājušonedēļ tikos ar Arvo Žagaru, kam piespriests mūža ieslodzījums, apsardze mani atstāja vienatnē Rīgas Centrālcietuma konferenču zālē. Mūs apsardze redzot, bet nedzirdot. Ja A. Žagaru satiktu brīvībā uz ielas, nevarētu vizuāli pateikt, ka 15 gadus sēdējis cietumā. Atklāts skatiens, laba, skaidra valoda bez neviena lamuvārda vai žargona. Ieslodzītais nenoliedz, ka toreiz notika laupīšana, taču noliedz, ka šāvis uz R. Švedu un A. Znotiņu.

"No pieredzes zināju, ka pirmo parasti rauj ārā vadītāju, jo iepriekš ilgus gadus dienēju policijas speciālo uzdevumu vienībā. Kad policija mūs ielenca, gaidīju, rokas uzlicis uz stūres, bet pie manām durvīm neviens nepienāca. Pēc tam atskanēja viens vai divi blīkšķi," tāds ir A. Žagara redzējums. Viņš esot sapratis, ka notiek apšaude starp D. Hristoforidi un S. Tihanovski. R. Švedu vispār nav redzējis. Centies nogulties, bet automobiļa stūres dēļ to nav varējis, tāpēc pavēris durvis, lai tiktu ārā nogulties uz zemes un lai uz viņu nešautu. Redzējis A. Znotiņu šaujam uz kraislera aizmuguri, tāpēc ierausies atpakaļ automobilī.

"Tas viss notika dažu sekunžu laikā. Pēc tam atkal izlēmu kāpt ārā. Pie jostas esošās personiskās Makarova tipa pistoles maksts bija veca, un pistole no tās izslīdēja. Paņēmu pistoli labajā rokā un pamanīju, ka tieši pretim pusguļus atrodas policists Znotiņš. Tas radīja iekšēju dusmu sprādzienu: vairāk uz sevi, ka viss salaists ziepēs. Tā kā neko vairs nevarēja darīt, ne laiku pagriezt atpakaļ, ne ko citu, pie sevis nolamājos un raidīju trīs šāvienus 45 grādu leņķī uz augšu," turpina A. Žagars. Tikai tad pamanījis uz zemes gulošu R. Švedu. Paņēmis viņa pistoli un vēl kādu uz zemes gulošu pistoli, ko nolicis uz naudas maisiem automobiļa iekšpusē, palīdzējis D. Hristoforidi iesēsties kraislerī. Mēģinājis braukt, bet nekas nav sanācis.

A. Žagars uzskata, ka pēc šaušanas intensitātes un trajektorijām, patronu čaulu atrašanās vietām, miesas bojājumiem viņš pat teorētiski neesot varējis ievainot R. Švedu. A. Žagars ar sūdzību nesekmīgi vērsies Eiropas Cilvēktiesību tiesā, izklāstot šeit minētos notikumus, kā arī 15 faktus, ko esot ignorējusi tiesa. To vidū ekspertu darbības ar lodēm, kurām esot jauktas krāsas un kuras nepareizi iepakotas, vēlu noņemtas šaujampulvera pēdas no kraislera, eksperta dažādie viedokļi, no kāda attāluma šauts uz A. Znotiņu. Pēc A. Žagara teiktā var noprast, ka, viņaprāt, A. Znotiņu nošāvis R. Šveds. 

Tāpat Eiropas Cilvēktiesību tiesai A. Žagars sūdzējies, ka tiesvedība esot bijusi nesamērīgi gara, ka no 2011. gada 26. janvāra līdz 2018. gadam esot turēts necilvēcīgos apstākļos – vieninieka kamerā.

Bet brāļu Hristoforidi advokāts Regnārs Jansons man sarunā teic tā: "Es nesaku, ka puse sprieduma nav taisnība. Vai taisnīgs vai atklāta absolūta patiesība un vai to vispār var atklāt, gan ir jautājums. Advokāts ir savu klientu kalps, un es nevaru daudz izteikties, sevišķi, ja viņi paši negrib runāt. Bet bija grūti skatīties, kā tiesa un prokurori mēģināja noskaidrot, kur, kā precīzi atradies un šāvis to dažu sekunžu laikā. Kā cilvēks, kas jaunībā bijis reālā kaujā pie PSRS–Ķīnas robežas, es varu pateikt, ka precīzi tas nav iespējams. Jēkabpilī visi bija nobijušies, varbūt izņemot Žagaru, kurš arī mērķī šāvis un kūleņus metis, bet nekad nebija bijis reālā kaujā."

Neveiksmes, kļūdas mācības, atziņas

Kopā ar jau iepriekšminētajiem iemesliem – automātistu aizkavēšanās, kā arī pārdesmit sekundes, kas liedza laupītājus noķert spīlēs uz vienvirziena ielas – bijušie policisti min vēl dažas neveiksmes un sagadīšanās, kas, viņuprāt, noveda pie asinsizliešanas.

Bijušais policists Salvis Tihanovskis. Viņam uz kakla var redzēt rētu, kas palikusi no bandīta lodes.
Bijušais policists Salvis Tihanovskis. Viņam uz kakla var redzēt rētu, kas palikusi no bandīta lodes.
Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

"Ja mēs būtu zinājuši, ka dzenamies pakaļ laupītājiem, kas ir no specvienības "Alfa", tad mēs nebūtu kāpuši ārā ar savām trijām pistolēm, nebijām jau pašnāvnieki, bet būtu gaidījuši papildspēkus. Mēs tolaik trenējāmies reizi vai divas gadā, šaujot šautuvē nekustīgos mērķos. Taktisko apmācību, kā rīkoties, ja pretim ir profesionāļi, nebija nekādu, bet "Alfas" kolēģi to tik darīja, kā trenējās visādām situācijām. Viens ir stāties pretim atsaldētajiem, dzērājiem vai pusaudžiem, bet pavisam kas cits ir profesionāļi. Pa rāciju jau mums teica, ka ir pieci laupītāji. Vajadzēja gaidīt un turēt pa gabalu. Likās, ka ir pārspēks un esam vinnējuši kaujā, adrenalīns. Nevajadzēja iet pie kraislera. Joprojām sev pārmetu, ka neaizkavēju puišus. Znotiņš noteikti būtu man paklausījis. "Alfa" jau nebija nekāda intelektuālā elite, bet tomēr melnā darba, spēka elite," tagad saka R. Cipruss.

"Kad pa rāciju saņēmām ziņu par laupīšanu, padomājam, kas ellē par laupīšanu agri no rīta, kaut kādi sadzērušies vatņiki?!" piebilst S. Tihanovskis.

"Žēl Znotiņa. Būtu labāk laupītāji pazuduši ar visu savu guvumu un Znotiņš palicis dzīvs. Ja laupītāji būtu trāpījuši uz tilta, dodu 50 pret 50, ka viņiem būtu izdevies pazust. Viņi aiz upes bija atstājuši citu automobili, bija maskās, neizmantoja dienesta ieročus, kuru lodes tad atpazītu, viņu DNS nebija datubāzēs. Varēja palaimēties," turpina R. Cipruss.

Tam, ka laupītājiem bija cerības izgaist, ja būtu braukuši pa tiltu, piekrīt arī S. Tihanovskis. Laupītājiem vēl būtu cerības pamukt Sēlijas virzienā, bet viņi, nogriežoties Daugavas virzienā, izvēlējušies vissliktāko variantu. Tā arī neesot skaidrs, vai laupītāji netrāpīja uz tiltu vai tīšām aizbrauca pa citu ceļu, domājot, ka tilta galā ir policisti vai uz tā paspēts uzlikt šķēršļus. Starp citu, kraislerī atrada maisu ar trijstūra dzelkšņiem, ko laupītāji bija kaisījuši uz ceļa, kad muka – pēc kāda laika policistu "Hyundai" viena riepa nolaida gaisu un tajā atrada tieši dzelksni. Savas un kolēģu darbības Salvis Tihanovskis vērtē kritiski: maza pieredze aizturēšanā, neviens nebijis gatavs satikties ar bruņotiem laupītājiem, kuri savas darbības bija iepriekš plānojuši.

"Znotiņš bija godīgs un dedzīgs policists, reizēm pat pārāk aizrāvās. Atceros, reiz tā no sirds lasīja sirmgalvim morāli par suņu turēšanu. "Andri, nu neesi tik bargs," teicu. Viņam bija grūta bērnība, jo māte bija mirusi, audzis ar krustmāti. Gribēja ģimeni, bija draudzene, bet viss beidzās..." skumji teic R. Cipruss. Viņam ar Znotiņu sākumā bijušas neitrālas attiecības, bet ar laiku sadraudzējušies, palīdzējis viņa mājai Jēkabpilī likt jumtu. Šī māja joprojām stāv nepabeigta – tieši tagad to jaunie īpašnieki atjauno. Pēc A. Znotiņa nāves māja kredītu dēļ nonāca bankas rīcībā. "Cik man iznāca kontaktēties ar Znotiņu, viņš atstāja forša puikas iespaidu," piebilst R. Šveds.

S. Tihanovskis sevi uzskata par laimes krekliņā dzimušu: gan ka izdzīvoja, gan ka nepalika ratiņkrēslā. "Man bija līdzīgs trāpījums kā Znotiņam. Viņam lode pārsita miega artēriju, man – šo artēriju skāra, vēl muguras smadzenes un trīs mugurkaula skriemeļus pārsita. Pusgadu biju rehabilitācijā. Tagad viena roka pusnejutīga, abas dreb, kad uztraucos, grūti staigāt," atklāj S. Tihanovskis. Tāpat kā R. Šveds, arī viņš par rīcību 25. janvārī apbalvots ar Viestura ordeņa Sudraba goda zīmi un Gada jēkabpilieša titulu. Policijā strādāja no 2001. līdz 2013. gadam. Tagad strādā uz baļķvedēja. Bet liktenis S. Tihanovski turpināja nesaudzēt – pats vēlāk nokļuva cietumā, turklāt divus gadus bijis kopā ar četriem minētajiem laupītājiem. Bet par to – publikācijā nākamajā numurā.

Policisti pret policistiem

Pirms 15 gadiem, 2011. gada 25. janvārī, Jēkabpilī notika bruņota laupīšana. Laupītāji spēļu zālē "Fēnikss" ievainoja zāles darbinieku un nolaupīja 104 500 latus. Bruņotās bandas dalībnieki prom devās ar "Chrysler Voyager" markas automobili. Viņus sāka vajāt vietējā policija un iedzina strupceļā. Izcēlās apšaude. Vienu policistu nošāva, divi guva ievainojumus. Ievainojumus guva arī noziedznieki. Bandas dalībniekus notvēra un notiesāja. Cietumā patlaban atrodas tikai viens, pārējie sodu izcietuši, saņemot arī pirmstermiņa atbrīvošanu. Ar ko viņi tagad nodarbojas – nav informācijas.

Laupītāji

  • Arvo Žagars, toreiz Valsts policijas vienības "Alfa" vada komandieris. Tiesa piesprieda mūža ieslodzījumu, šobrīd Rīgas Centrālcietumā.
  • Denis Hristoforidi, toreiz Valsts policijas Tukuma iecirkņa kārtībnieks, pēc citām ziņām – tad jau aizgājis no Tukuma un strādājis Jūrmalā patruļdienestā. Tiesa piesprieda 18 gadus un deviņus mēnešus cietumā, šobrīd brīvībā.
  • Pāvels Hristoforidi, toreiz Valsts policijas Tukuma iecirkņa kārtībnieks, pēc citām ziņām – strādājis Jūrmalā patruļdienestā. Tiesa piesprieda 16 gadu cietumsodu, šobrīd brīvībā.
  • Leonīds Koņuhovs, toreiz Valsts policijas vienības "Alfa" jaunākais inspektors. Tiesa piesprieda 12 gadu un piecu mēnešu cietumsodu, šobrīd brīvībā.
  • Staņislavs Babelis, toreiz Rietumu bankas nekustamo īpašumu apsargs. Tiesa piesprieda 11 gadu un piecu mēnešu cietumsodu, šobrīd brīvībā.

Policisti, kas piedalījās sākotnējā aizturēšanā Daugavmalā

  • Andris Znotiņš, toreiz Valsts policijas (VP) Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas Viesītes iecirkņa vecākais inspektors kapteinis. 2011. gada 25. janvārī nošauts.
  • Salvis Tihanovskis, toreiz VP Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas jaunākais inspektors virsseržants. Tika ievainots kaklā. Tagad strādā par šoferi.
  • Rims Šveds, toreiz VP Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas jaunākais inspektors virsseržants. Tika ievainots kājā. Šobrīd darba meklējumos.
  • Raitis Cipruss, toreiz VP Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas inspektors virsleitnants. Tagad strādā par šoferi.

Kā situāciju atceras un vērtē toreizējā iekšlietu ministre Linda Mūrniece, kādreizējais Valsts policijas priekšnieks Artis Velšs un kādas ir policistu algas tagad – lasiet nākamajā "Latvijas Avīzes" numurā.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

 

MAF 2025
MAF 2025
Foto: #sif_maf2025

#SIF_MAF2025

#kasnotikapectam

Tēmturi
#kasnotikapectam #maf #policija #tiesas
