Bijušais "Riga FC" futbolists, Ukrainas pussargs Vjačeslavs Šarpars Grieķijā traģiski zaudējis dzīvību tieši savā 39. dzimšanas dienā, vēsta portāls "jauns.lv".
Par notikušo sociālajos medijos pavēstījusi sportista māte Valentīna. Viņa informē, ka dēls gājis bojā nelaimes gadījumā jūrā, norādot, ka ģimenei tas ir smags un sāpīgs zaudējums.
Šarpars pazudis 2. jūnijā pēc peldēšanās piekrastē Grieķijā. Ģimenes locekļi par viņa pazušanu ziņoja tikai 4. jūnijā. Pēc tam sākta plaša meklēšanas operācija, kurā iesaistījās krasta apsardzes dienesti, ūdenslīdēji un citi glābšanas dienesti.
Jūrā tika atrasts bojāgājis vīrietis. Pēc sākotnējās informācijas tiek uzskatīts, ka tas ir Vjačeslavs Šarpars, tomēr galīgā identifikācija vēl jāveic ekspertiem.
Futbolista karjera bija saistīta arī ar Latviju. Šarpars pārstāvēja "Riga FC", kura sastāvā 2019. un 2020. gadā kļuva par Latvijas čempionu.
Ukrainā Šarpars bija labi zināms futbolists. Karjeras laikā viņš spēlēja tādos klubos kā "Volyn", "Vorskla", "Metalist", "Dnipro" un Kijivas "Arsenal", kā arī pārstāvēja vairākas komandas ārvalstīs.
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