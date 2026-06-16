ASV prezidents Donalds Tramps sarunās ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki atkārtoti apstiprinājis papildu 5000 amerikāņu karavīru izvietošanu Polijā, paziņojis Navrocka padomnieks Marcins Pšidačs.
Navrockis pēc Baltā nama uzaicinājuma svētdien Vašingtonā apmeklēja ASV prezidenta 80. dzimšanas dienas svinības.
Vizītes laikā Navrockis apmeklēja cīņu mākslas čempionāta (UFC) galā pasākumu Baltajā namā, kā arī apsprieda Polijas drošības un turpmākas ASV militārās klātbūtnes jautājumus. Bažas par to radījusi neskaidrība par Vašingtonas ilgtermiņa saistībām pret Eiropu.
Navrocka starptautiskās politikas biroja vadītājs Pšidačs pavēstīja, ka Tramps Polijas prezidentam apstiprinājis, ka Vašingtona joprojām ir apņēmusies gādāt par Polijas drošību, tostarp saskaņā ar NATO līguma 5. pantu par kolektīvo aizsardzību.
Tramps Navrockim arī apliecinājis, ka plānotais ASV militārās klātbūtnes samazinājums Eiropā neietekmēs Varšavu un ka viņa publiskais solījums nosūtīt uz Poliju papildu 5000 ASV karavīru joprojām ir spēkā.
"Tas tika atkārtoti apstiprināts," žurnālistiem teica Polijas prezidenta padomnieks, piebilstot, ka "tagad atliek tikai pārvērst šos paziņojumus konkrētos lēmumos stratēģiskā un plānošanas līmenī, ko pieņems Pentagons un Polijas Aizsardzības ministrija".
Maijā Tramps paziņoja, ka ASV nosūtīs vēl 5000 karavīru uz Poliju. Dažas nedēļas pirms tam Pentagons pēkšņi apturēja rotācijas brigādes ikgadējo izvietošanu Polijā.
ASV prezidents savu lēmumu saistīja ar Navrocka uzvaru pagājušā gada Polijas prezidenta vēlēšanās. Tramps pirms vēlēšanām atbalstīja Navrocki, kuru atbalstīja opozīcijā esošā nacionālkonservatīvā partija "Likums un taisnīgums" (PiS). ASV prezidents ierasti atbalsta konservatīvos līderus ārzemēs.
Vašingtona veic pasākumus, lai samazinātu savu militāro klātbūtni citviet Eiropā, satraucot sabiedrotos NATO austrumu flangā, kas uzskata, ka ilgstoša ASV klātbūtne ir būtiska, lai atturētu Krieviju.
Pagājušajā mēnesī Pentagons paziņoja par plāniem izvest 5000 karavīru no Vācijas, kur atrodas lielākais ASV karaspēka kontingents Eiropā.
Varšava ierosinājusi Polijā izveidot pastāvīgu ASV karabāzi ar infrastruktūru karavīru un viņu ģimeņu uzņemšanai. Tas tiek uzskatīts par mēģinājumu nodrošināt ilgstošu ASV militāro klātbūtni.
Pšidačs norādīja, ka "durvis paliek atvērtas" turpmākai sadarbībai starp Varšavu un Vašingtonu, tajā skaitā iespējai nodrošināt pastāvīgu ASV militāro klātbūtni Polijā, taču piebilda, ka politiskajām deklarācijām tagad jāseko praktiskiem lēmumiem.
"Viena lieta ir karaspēka ierašanās Polijā, bet mums ir arī jāzina, kur tas tiks izvietots, kuru bāzi izmantos un kur tiks izmitināts," viņš paskaidroja.
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