Overcast 9.2 °C
P. 24.10
Modrīte, Mudrīte, Renāte
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#maf #pašvaldības #sarežģītālatvija

Sarežģītā Latvija. Lielāka cīņa ar cilvēkiem nekā ar kaķiem

Guntis Ščerbinskis / Latvijas Avīze
2025. gada 24. oktobris, 07:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 24. oktobris, 07:00
Vietējo iedzīvotāju ierīkota kaķu māja Teikas apkaimē Rīgā.
Vietējo iedzīvotāju ierīkota kaķu māja Teikas apkaimē Rīgā.
Foto: Guntis Ščerbinskis / Latvijas Mediji

Klaiņojošu dzīvnieku, īpaši kaķu populācijas kontrole Latvijā joprojām ir aktuāls jautājums, izgaismojot plašu problēmu loku – sākot ar cilvēku bezatbildību un beidzot ar finanšu slogu pašvaldībām.

Reklāma

Lai gan klaiņojošu suņu skaits ir mazinājies, kaķu nekontrolētā vairošanās un iedzīvotāju savstarpējie ķīviņi par viņu barošanu uztur pastāvīgu spriedzi. Turpinot "Latvijas Avīzes" 9. oktobra numurā aizsākto tematu par patversmēs nonākušo dzīvnieku likteņiem, ieskatāmies reģionālās preses publikācijās. 

Koknesē – vismaz 60 dzemdējošas kaķenes

Aizmūrēti pagrabu logi, kuros iesprostoti kaķi. Kolonijas dārziņos, kuras atstātas likteņa varā. Un saujiņa pensionāru, kas tērē pēdējo naudu, lai glābtu dzīvniekus no bada nāves. Tāda šobrīd ir realitāte Aizkrauklē gadu pēc tam, kad darbu pārtraukusi dzīvnieku aizsardzības biedrība "Felida". Tā situāciju apraksta Aizkraukles novada laikraksts "Staburags". Problēma, kas gadiem risināta ar brīvprātīgo atbalstu, ir uzgāzusies uz pašvaldības pleciem, kas atzīstot – risinājuma pagaidām nav. "Trūkst ne tikai patversmju, kas būtu gatavas uzņemt dzīvniekus, bet arī vienotas izpratnes par to, kā humāni un efektīvi kontrolēt klaiņojošo kaķu populāciju pilsētā," atzīmē laikraksts.

Veterinārārste Beatrise Kalnaraupa, stāstot par kaķu nekontrolēto vairošanos, atklāj, ka, piemēram, Koknesē situācija ar bezsaimnieku kaķiem ir katastrofāla. Viņas pieredzē no trim sterilizētām kaķenēm nācās izņemt 14 kaķēnus, kas vēl nebija piedzimuši. "Divas no tām bija jaunas kaķenes. Koknesē ir vismaz 60 dzemdējošas kaķenes," skaidro ārste. Kalnaraupa secina, ka lielākās grūtības rodas nevis ar kaķiem, bet gan ar cilvēkiem. 

Dažas iedzīvotājas, kas baro ielas kaķus, pat neļaujot tos ķert sterilizācijai, jo uzskata, ka dzīvniekiem tiek darīts pāri. 

"Beigās pašvaldībai ir lielāka cīņa ar cilvēkiem nekā ar kaķiem," saka ārste.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš atzīst, ka pašreizējā situācija ar dzīvnieku patversmes pakalpojumu sniegšanu ir kļuvusi par nopietnu izaicinājumu. Lai gan sākotnēji bijušas cerības uz sadarbību ar "Felidu", organizācija tomēr nolēmusi neiegūt patversmes statusu. Pašvaldība jau vairākkārt ir izsludinājusi iepirkumu patversmes pakalpojumu sniegšanai, taču neesot pieteicies neviens pretendents. Ja meklējumi nesekmēsies, pašvaldībai būšot jāapsver savas patversmes veidošana. Pēc Riekstiņa aplēsēm, pirmreizējais ieguldījums šādas patversmes izveidošanai varētu būt aptuveni 100 000 eiro, un turpmāk katru gadu būtu nepieciešami vēl apmēram 100 000 eiro tās uzturēšanai.

Patversme ir "dārgs prieks"

Pētot, kā klaiņojošu mājdzīvnieku problēmu risina Smiltenes un Valkas novadā, laikraksts "Ziemeļlatvija" secina, ka pašvaldību pieeja šajā jautājumā ir atšķirīga. Smiltenes novadā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu veic Smiltenes novada Pašvaldības policija. Valkas novadā par to atbild novada pašvaldības dzīvnieku patversme "Nagliņas".

"Dzīvnieku patversme ir dārgs prieks. Ārpakalpojums ir lētāks, taču, to ņemot, pazūd ātrā reaģēšanas iespēja," skaidro Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. "Mēs jau izpētījām, ka tad, ja patversmes Valkā nebūtu, pašvaldība nevarētu operatīvi nodrošināt šo pakalpojumu, jo ārpakalpojums nozīmētu arī to, ka tā sniedzējiem ir tālu jābrauc. Ja suns klaiņo, ir agresīvs, skraida, piemēram, gar skolu un apdraud cilvēkus, tad nevar gaidīt stundām ilgi. Otrkārt, mēs turpināsim pētīt, vai tomēr perspektīvā ir iespējams sadarboties ar igauņiem (dzīvnieku patversme ir arī Igaunijas pilsētā Valgā. – Red.)."

Tikmēr Smiltenes novads ir vienīgais Vidzemē, kur klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu veic pašvaldības policija, atzīst Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieka p. i. Māris Bisenieks. Par dzīvnieku sterilizāciju un neatliekamās palīdzības sniegšanu noslēgts līgums ar Smiltenes tehnikuma veterināro klīniku. Smiltenes novada pašvaldība sadarbojas ar divām dzīvnieku patversmēm – Valmierā un Alūksnē. 

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

"Valmieras patversmē bieži teic, ka diemžēl brīvu vietu nav. Alūksnē ir līdzīgi, bet cenšas paņemt.

 Tāpēc mēs patversmes izmantojam tikai tajos gadījumos, kad dzīvnieks ir palicis bez saimnieka, piemēram, saimnieks ir ielikts pansionātā vai miris. Ja mēs sāktu vest visus pārējos dzīvniekus, tad līgumsaistības nevarētu izpildīt," saka Bisenieks.

Smiltenes novada pašvaldības darba kārtībā jautājuma par savas dzīvnieku patversmes dibināšanu nav.

Ir arī labi piemēri

Alūksnes novadā klaiņojošo dzīvnieku problēma tiek risināta samērā veiksmīgi, sabiedrisko iniciatīvu apvienojot ar pašvaldības atbalstu, vērtē "Alūksnes un Malienas Ziņas". Novadā efektīvi darbojas biedrība "Astes un Ūsas", kas veic ne tikai patversmes funkcijas, sniedzot pajumti un rūpējoties par pamestajiem dzīvniekiem, bet arī strādā pie sabiedrības izglītošanas.

"Kopš biedrības un patversmes izveides esam centušies ierobežot klaiņojošu dzīvnieku skaitu gan ar sterilizāciju, gan ar sabiedrības izglītošanu un adopciju," stāsta "Astes un Ūsas" vadītāja Elīna Dambe, uzsverot arī pašvaldības atbalsta lomu: "Ja tur teiks – cilvēki paši vainīgi, nevajag barot vai sūrosies, ka šim nav liekas naudas, tad būs grūti tikt galā. Mums pašvaldība nekad nav atteikusi – ja vajag, brauciet, sterilizējiet, dariet." Par vietvaras līdzekļiem biedrība veic klaiņojošo dzīvnieku sterilizāciju, vakcināciju, čipēšanu – visu, ko nosaka likums. Tāpat tiek apmaksāti izbraukumi uz vietām, lai dzīvnieku atrastu un noķertu. Viena dzīvnieka sterilizācija vai kastrēšana izmaksā 30–60 eiro.

Alūksnes novada pašvaldības policijas inspektors Gints Teterovskis apliecina – ziņojumu skaits par apkārt klīstošiem bezsaimnieka suņiem vai kaķiem pēdējos 5–7 gados ir krietni mazinājies, un arī pašvaldības policija, ikdienā patrulējot, neesot novērojusi četrkājainos klaiņotājus. 

Inspektors stāsta, ka šā gada laikā bijuši tikai trīs gadījumi, kad saņemtas sūdzības par klaiņojošiem suņiem.

Alūksnes dzīvnieku patversme var uzņemt 20 suņus un 40 kaķus, un pašlaik vietas ir aizpildītas.

Ķeršana pašu iedzīvotāju rokās

Reti kurš ielas kaķis Gulbenē ir sterilizēts, kur nu vēl vakcinēts pret trakumsērgu un čipots. Novērots arī, ka pilsētā vietām ir izveidojušās kaķu kolonijas un neregulēta šo dzīvnieku vairošanās turpinās, situāciju apraksta Gulbenes novada laikraksts "Dzirkstele". "Bezsaimnieku kaķu dēļ cilvēki vienmēr savā starpā ir strīdējušies. Sevišķi tad, ja šī tēma skar pilsētas vidi. Vieni kaķus baro, citi to nosoda…"

Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards stāsta, ka kārtības sargi klaiņojošos kaķus neķer: "Iedzīvotāji, pie kuriem kaķi pieklīst, ar būri noķer kaķus un aizved pie veterinārārsta sterilizācijai. Pašvaldības policijā mums ir būris kaķu ķeršanai, pret parakstu iedzīvotājiem dodam uz laiku. Pašvaldība apmaksā klaiņojošo kaķu sterilizāciju, ir sadarbība ar Gulbenes diviem veterinārārstiem. Pašvaldība katru gadu ar to nodarbojas, tam tiek piešķirts finansējums. Taču – ierobežotā daudzumā. Pagaidām nav neviena cita, kas ķer kaķus. Paši iedzīvotāji to dara."

Visiem dzīvnieku draugiem, visiem tiem, kuri iet un regulāri baro ielas kaķus, jābūt atbildīgiem, mudina Gulbenes dzīvnieku aizsardzības biedrības "Ķepaiņu draugu klubs" vadītāja Ira Žeigura. Pie šiem cilvēkiem klaiņojošie dzīvnieki ir pieraduši, tas nozīmē – viņiem vieglāk sagūstīt minčus, sevišķi kaķenes, lai nogādātu pie veterinārārsta sterilizācijai par pašvaldības naudu. Lai veiktu šādu misiju, biedrība var piedāvāt būri kaķu sagūstīšanai. 

Pašiem kaķu mīļotājiem pēc operācijas veikšanas dzīvnieki ir jāaprūpē un, kad tie atveseļojušies, jānogādā atpakaļ to dabiskajā vidē. 

Savukārt no ielas paņemtiem kaķēniem Žeigure garantē iespēju tos nogādāt Alūksnes dzīvnieku patversmē. Par šo pakalpojumu arī samaksās pašvaldība. Tomēr praksē diemžēl pēc šāda scenārija, kā piedāvā Žeigure, reti kāds rīkojas, secina laikraksts.

Antibiotikas un potes pret trakumsērgu

Pateicoties dažādām pašvaldības, biedrību un atsevišķu entuziastu aktivitātēm, Jēkabpilī samazinājies bezsaimnieka dzīvnieku skaits, tomēr pilnībā klaidonīšu problēma nav atrisināta, atzīmē avīze "Brīvā Daugava". Laikraksts publikācijā plašāk izskaidro arī briesmas, kādas klaiņojošie dzīvnieki rada apkārtējiem, tai skaitā, cilvēkiem. Jēkabpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļas vadītāja Ilze Bikova stāsta, ka nodaļā mēdz nonākt cilvēki ar suņu kostām brūcēm. Šādos gadījumos ir arī jāveic ārstēšanās kurss ar antibiotikām, bet, ja nav zināms, vai dzīvnieks bijis potēts pret trakumsērgu, jāpotējas arī pret to. Dažos gadījumos, ja brūce ir netīra, jāpotējas arī pret stingumkrampjiem.

Jāuzmanās arī ar kaķiem. Nevajadzētu pašam mēģināt noķert mežonīgus kaķus – tas jādara speciāli apmācītam cilvēkam ar speciāliem līdzekļiem, jo arī kaķa skrāpējumi var būt ļoti bīstami, tie var radīt infekciju. Bezsaimnieka dzīvnieki var pārnēsāt slimības (piemēram, trakumsērgu, kašķi, parazītus), kas ir bīstamas arī cilvēkiem un mājdzīvniekiem.

Klaiņojoši kaķi un suņi apdraud savvaļas dzīvniekus – īpaši putnus un mazos zīdītājus, kā arī var uzbrukt citiem mājdzīvniekiem. Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvaldes vadītājas vietnieks Gunārs Rubins stāsta, ka samērā bieži nākas izmeklēt gadījumus, kad suņi sakož citus suņus. Pāris reižu gadā tiek ziņots arī par gadījumiem, kad klaiņojoši suņi sakož aitas. Tāpat ar klaiņojošiem bezsaimnieku vai nepieskatītiem dzīvniekiem notiek negadījumi, piemēram, avārijas. Visbiežāk tiek sabraukti kaķi. "Jēkabpils pakalpojumi" katru mēnesi no ceļiem novāc divus līdz trīs sabrauktus dzīvniekus, pārsvarā kaķus, bet tie noteikti nav visi nobrauktie mājdzīvnieki.

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Publikācija tapusi projektā "Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam", kurā "Latvijas Avīze" sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Zemgales Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un "Ziemeļlatvija".

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par publikāciju saturu atbild "Latvijas Avīze".

MAF 2025
MAF 2025
Foto: #sif_maf2025

Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.

Reklāma
Tēma
Sarežģītā Latvija
Tēmturi
#maf #pašvaldības #sarežģītālatvija
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma