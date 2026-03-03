Ukrainas armija šā gada februārī atguva kontroli pār lielāku teritoriju, nekā spēja ieņemt krievu iebrucēji, sociālajos tīklos paziņojis Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
"2026. gada februārī pirmo reizi kopš Kurskas uzbrukuma operācijas Ukrainas Aizsardzības spēki atjaunoja kontroli pār teritoriju, kas bija lielāka nekā pretinieks spēja ieņemt," viņš informēja. Vienlaikus Ukrainas analītikas centra "DeepState" eksperti aplēsuši, ka februārī okupētās teritorijas pieaugums bija 126 kvadrātkilometri, kas ir divreiz mazāk nekā janvārī un mazākais kopš 2024. gada jūlija. Lielākā iebrucēju virzība notika Pokrovskas, Slavjanskas un Kramatorskas rajonā, kā arī Konstjantiņivkas un Sumu rajonā. Sirskis arī paziņoja, ka kopējie krievu zaudējumi trīs ziemas mēnešos ir aptuveni 92 850 nogalināto un ievainoto karavīru jeb 1031 cilvēks dienā. "Trīs ziemas mēnešu laikā mēs likvidējām vairāk ienaidnieka karavīru, nekā ienaidnieks piesaistīja savās rindās," norādīja virspavēlnieks.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
