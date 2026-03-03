Piektdien Veronā tiks atklātas Milānas–Kortīnas paraolimpiskās spēles, kurās ar savu karogu maršēs arī teroristu valsts Krievijas un viņu līdzskrējēju baltkrievu delegācijas, kamēr kara plosītās Ukrainas, tāpat arī Latvijas un vēl sešu valstu parasportisti šo balagānu, ja vien tam sekos līdzi, vēros tālrādē.
Okupantiem būs svētki, jo pirmo reizi kopš 2022. gada februāra beigām viņi kā jebkura cita valsts piedalīsies lielā starptautiskā sporta pasākumā. Par to parūpējusies Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC), kuru otro termiņu vada brazīliešu sporta funkcionārs un izbijis žurnālists Endrjū Pārsons. Pērn šīs organizācijas kongresā, lielā mērā pateicoties Āzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas valstu atbalstam, tika nolemts, ka diskvalifikācija agresoriem jāatceļ un jāļauj viņiem piedalīties ar savām regālijām (valsts nosaukumu, karogu, himnu). Dažas sporta veidu starptautiskās federācijas mēģināja spirināties pretī lēmumam, saprātīgi norādot, ka tas taču ir absurdi – atcelt sankcijas valstij, kas dienu no dienas četru gadu garumā galina un kropļo savus kaimiņus. Kopā ar pašiem ukraiņiem pretenzijas cēla arī viņu ierastie sabiedrotie – Baltijas valstis, Polija un ziemeļvalstis –, taču jēgas no tā nebija nekādas un IPC vadība "nosodījumu un nepieņemamu rīcību" veikli paslaucīja zem paklāja ar saknē aplamo un nodrāzto saukli "nejauciet sportu ar politiku!".