Kāpēc 80% suņu pēc 3 gadu vecuma ir smaganu problēmas — skaidro Dino Zoo Pasaule speciālisti

Suņa vispārējā pašsajūta ir cieši saistīta ar mutes dobuma stāvokli, taču tieši šī mīluļu veselības joma nereti paliek novārtā, kā rezultātā ar laiku attīstās grūti ārstējamas mutes dobuma problēmas. Tā kā mājdzīvnieki mēdz instinktīvi slēpt savas sāpes un diskomfortu, saimniekiem ir svarīgi laikus pamanīt pirmos signālus, lai novērstu nopietnas smaganu problēmas sunim, kas ietekmē ne tikai zobu, bet vispārējo veselību.
Par to, kāpēc pēc trīs gadu vecuma lielākajai daļai suņu attīstās smaganu problēmas un kā mīlulim palīdzēt, raksta turpinājumā stāsta Dino Zoo Pasaule eksperte – Kristīne Dumpe – Siļķe
Kāpēc smaganu problēmas suņiem attīstās tieši pirmajos dzīves gados?
Lielākajai daļai mīluļu līdz trīs gadu vecumam uz zobiem uzkrājas kritisks aplikuma daudzums, kas bez regulāras kopšanas kļūst par galveno iemeslu neatgriezeniskiem audu bojājumiem. Šis vecums ir lūzuma punkts, jo vairāku gadu garumā neattīrītas baktērijas sāk agresīvi ietekmēt zobu atbalsta struktūras, kā rezultātā aptuveni 80% suņu šajā posmā jau parādās pirmās periodonta slimības pazīmes*.
Šāda statistika apliecina, ka novājināta zobu veselība sāk ietekmēt dzīvnieka pašsajūtu krietni ātrāk, nekā parādās pirmie acīmredzamie simptomi. Svarīgi saprast, ka smaganu problēmas suņiem attīstās tāpēc, ka mīkstais aplikums, ja tas netiek regulāri notīrīts, siekalu ietekmē lēnām mineralizējas un pārvēršas cietā zobakmenī. Šis cietais slānis pakāpeniski palielinās un sāk atspiest smaganu nost no zoba, radot labvēlīgu vidi bīstamām infekcijām un baktēriju vairošanai.
Šo nelabvēlīgo procesu, kura rezultātā cieš mīluļa vispārējā pašsajūta, būtiski ietekmē vairāki faktori:
● mazo šķirņu anatomiskās īpatnības un pārāk cieši izvietoti zobi;
● uzturs, kurā dominē tikai mīkstā barība un trūkst cietās barības, kas dabiski veicina mehānisku zobu virsmas attīrīšanu;
● individuāls siekalu sastāvs, kas paātrina minerālvielu nogulsnēšanos uz emaljas;
● neregulāra mutes dobuma higiēna un profilaktisku apskašu trūkums mājas apstākļos;
● nepietiekama uzmanība pirmajām, tikko manāmajām izmaiņām dzīvnieka mutes dobumā.
Uzkrājies zobakmens mehāniski kairina audus, līdz baktērijas nokļūst zem smaganu līnijas un sāk graut zobu stiprinājumus, izraisot hroniskas smaganu saslimšanas. Regulāra mutes dobuma higiēna ir drošākais veids, kā neļaut šim procesam progresēt un pasargāt savu mīluli no sāpīgām veselības problēmām nākotnē.
Kādas pazīmes liecina, ka sunim varētu būt smaganu problēmas?
Saimniekam ikdienā ir rūpīgi jāseko līdzi sava četrkājainā drauga uzvedībai un fiziskajām izmaiņām, jo pirmie simptomi bieži vien ir grūti pamanāmi. Viena no pirmajām un raksturīgākajām pazīmēm ir izteikti nepatīkama smaka no mutes, ko tautā mēdz saukt par "suņa elpu", taču patiesībā tā ir aktīva baktēriju vairošanās rezultāts. Ja procesam ļauj attīstīties, pamazām kļūst pamanāmas arī citas brīdinošas izpausmes:
● spilgti sārtas, pietūkušas vai pat zilganas smaganas vietās, kur tās saskaras ar zobiem;
● asiņošana, kas kļūst pamanāma pēc rotaļlietu graušanas vai uz kārumiem;
● pastiprināta siekalošanās, kas iepriekš mīlulim nav bijusi raksturīga;
● dzeltenīgi brūnas nogulsnes uz zobu emaljas, ko vairs nevar notīrīt mājas apstākļos;
● izmaiņas ēšanas paradumos, piemēram, atteikšanās no cieta uztura vai košļāšana tikai ar vienu pusi.
Tāpat suns var kļūt arī neierasti aizkaitināts vai izvairīties no glāstiem purna rajonā, jo hroniskas sāpes rada pastāvīgu diskomfortu. Svarīgi atcerēties, ka tieši regulāras profilaktiskās vizītes veterinārajā klīnikā ļauj speciālistiem pamanīt iekaisuma sākumu vēl pirms mīlulis sāk izjust reālas sāpes vai diskomfortu. Jo savlaicīgāk smaganu problēmas sunim tiek diagnosticētas, jo vienkāršāka un efektīvāka būs turpmākā ārstēšana.
Kā veterinārā klīnika palīdz novērst un risināt problēmas?
Kad uz mīluļa zobiem ir izveidojies ciets zobakmens, mājas apstākļos to vairs nav iespējams droši noņemt bez riska traumēt smaganas un zobu emalju. Šādās situācijās palīdzēt var tikai veterinārā klīnika, kurā speciālisti veic profesionālu mutes dobuma tīrīšanu ar speciālām iekārtām. Šī procedūra ļauj pilnībā likvidēt baktēriju perēkļus arī visgrūtāk sasniedzamajās vietās: