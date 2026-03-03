Šogad ziemas noslēguma periods ir labvēlīgs tam, lai pali kļūtu par plūdiem, un tie varētu ilgt garāku periodu nekā parasti – apmēram no 5. marta līdz aprīļa vidum.
Tā lēš Klimata un enerģētikas ministrija. Vienlaikus amatpersonas piebilst, ka tiem iedzīvotājiem, kuri ilgstoši ir dzīvojuši pie upēm, kas mēdz applūst, gaidāmie pali visdrīzāk nebūs nekas jauns. Riskantākās vietas ir Lielupes baseins, Daugavas baseins, Gaujas baseins Valmieras un Carnikavas pusē, Rāznas un Lubāna ezers Latgales pusē un Liepājas ezers Kurzemes pusē.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Mārtiņš Baltmanis vakar intervijā Latvijas Radio izteicās, ka plūdu situācija šogad Latvijā varētu būt krietni sarežģītāka nekā citos pēdējos gados. To ietekmē biezais ledus un salīdzinoši biezā sniega sega. Šogad pali var veidoties arī ap ezeriem, tur applūstot palienēm. VUGD priekšnieks rēķinās, ka palu situācija veidosies tāda, ka var nākties glābt un evakuēt cilvēkus.
Arī biedrība "Zemnieku saeima" izplatījusi publisku aicinājumu parūpēties par īpašuma un dzīvnieku drošības plānu iespējamu plūdu gadījumā. "Zemnieku saeimas" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: "Mēs katrs pārzinām teritoriju, kurā saimniekojam, un varam izvērtēt, vai kūtis, aploki vai ganības nav palienē. Redzot, ka plūdu risks pieaug, jau savlaicīgi jāpārvieto dzīvnieki drošākā vietā. Jāparūpējas par barības un ūdens rezervēm dzīvniekiem, dzirdināšanas un ventilācijas sistēmu darbību, jāsagatavo risinājumi elektroapgādes traucējumu gadījumā. Tehniku, piekabes un agregātus var pārvietot uz vietām, kas ir augstākas un kas neapplūdīs. Šajā gadījumā ir vērtīgi sadarboties ar kaimiņu saimniecībām. Mums raksturīgi savās viensētās būt vieniem un tikt galā ar visu pašu spēkiem, bet šī ir situācija, kad citam cits jāatbalsta," saka Juris Lazdiņš.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu