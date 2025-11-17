Lielbritānijas iekšlietu ministre Šabana Mahmuda pirmdien plāno parlamentā izklāstīt imigrācijas reformu plānu, kas paredz, ka nelegālie imigranti beztermiņa uzturēšanās atļauju varēs pieprasīt ne agrāk kā 20 gadus pēc ierašanās valstī.
Šāds termiņš tiks noteikts patvēruma meklētājiem, kas valstī ieceļojuši nelegāli, piemēram, laivās vai kravas automašīnās, kā arī tiem, kuri ir pārsnieguši vīzas derīguma termiņu un pēc tam pieprasījuši patvērumu. Jaunajos noteikumos būs paredzēti atvieglojumi "kvalificētiem bēgļiem", kas ļauj saīsināt 20 gadu periodu, ja viņi strādās īpaši noteiktu kvalificētu darbu.
Tiem, kas valstī ieradīsies likumīgi, būs noteikts desmit gadu termiņš pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai saskaņā ar jaunajām īpašajām bēgļu pārvietošanas programmām.
Tagad bēgļa statuss ir spēkā piecus gadus, un pēc tam var pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Plānots, ka atbilstoši jaunajiem noteikumiem bēgļa statuss būs spēkā divarpus gadus, bet pēc tam statuss tiks regulāri pārskatīts. Ja izcelsmes valsts tiks atzīta par drošu, bēgļi tiks nosūtīti mājās.
Mahmuda žurnālistiem sacīja, ka jaunie noteikumi "būtībā ir izstrādāti, lai cilvēkiem pateiktu - nebrauciet uz šo valsti kā nelegālie migranti, nebrauciet ar laivām".
"Uzskatu, ka ir svarīgi nosūtīt ļoti skaidru vēstījumu tiem, kas tagad šķērso vairākas drošas valstis Eiropā, lai nokļūtu uz laivas Francijas ziemeļos - šis ceļojums nav tā vērts," viņa piebilda.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
