Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato pēc diviem 0:1 zaudējumiem Pasaules kausa kvalifikācijā pauda neapmierinātību ar negatīvo noskaņojumu futbola vidē.
Latvijas futbolisti mājās ar 0:1 zaudēja Serbijai un viesos ar šādu pašu rezultātu atzina Albānijas pārākumu. Tirānā vienīgos vārtus albāņu lielākā zvaigzne Kristjans Aslani pirmajā puslaikā guva ar 11 metru soda sitienu. Tas tika piešķirts, jo bumba soda laukumā trāpīja pa Denisa Meļņika roku. Vairāki momenti radās arī Latvijas izlasei, labāko neizmantoja Vladislavs Gutkovskis, kurš nav bijis Tedžonas "Citizen" pieteikumā iepriekšējos četros mačos Dienvidkorejas čempionātā un arī pirms tam ilgāku laika posmu spēlējis ļoti maz.
"Uzskatu, ka mani spēlētāji pelnījuši vairāk. Šogad spēlējam labi. Mums noteikti jāuzlabo sniegums uzbrukuma trešdaļā, bet tur vispirms vajag vairāk talanta," pauda Paolo Nikolato. "Mans līgums tuvojas beigām. Esmu kopumā noguris no tā, kā tiek domāts par futbolu – negatīvi. Mūsu spēlētājiem nepieciešams lielāks atbalsts no visas futbola vides. Viņi nes lielu atbildības slogu, bet nejūt, ka cilvēki apkārt to pozitīvi novērtētu. Mums te ir tendence caur palielināmo stiklu skatīties uz lietām, kas nesanāk, nevis uz tām, kas sanāk. Taču ir daudz lietu, kurās ir vērojami uzlabojumi. Puišiem vajag lielāku pārliecību, vairāk pozitīvu emociju un lielāku atbalstu no malas. Nejūtam atbalstu, teikšu godīgi."
Piecās spēlēs Latvija ieguvusi četrus punktus un K grupā ieņem ceturto vietu piecu komandu konkurencē. Nākamais mačs 11. oktobrī mājās pret Andoru, bet trīs dienas vēlāk uzņemsim Angliju, kas ar 5:0 viesos sagrāva Serbiju. Angļi uzvarējuši visos piecos mačos un ir grupas līderi ar 15 punktiem, Albānijai ir astoņi, bet serbiem septiņi punkti četrās spēlēs.
Pirms mača Tirānā Latvijas līdzjutējiem uzbrukuši vietējie jaunieši, divi cietušie nogādāti slimnīcā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu