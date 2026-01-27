Vispārpieņemtais uzskats pauž, ka aizvēsturiskie reptiļi uzradušies Gondvanā – Pangejas kontinenta dienvidu daļā, un tas noticis vairākus miljonus gadu, vēl pirms tie sākuši izplatīties tā ziemeļu daļā Laurāzijā. Amerikāņu pētnieki no Viskonsinas universitātes uzskata, ka viņiem izdevies pierādīt: dinozauri varēja abos kontinentos parādīties aptuveni vienā un tajā pašā laikā, kā arī piedāvājuši pārskatīt seno dzīvnieku izplatīšanās laikus.
Šis atklājums saistīts ar rūpīgu 2013. gadā ASV pavalsts Vaiomingas teritorijā atrasto dinozaura Ahvaytum bahndooiveche atlieku izpēti. Var piebilst, ka šī vieta atrodas salīdzinoši netālu no senā kontinenta Laurāzijas ekvatora, un pārakmeņotajām atliekām ir aptuveni 230 miljoni gadu, kas atbilst visagrīnākajiem zināmajiem Gondvanas dinozauriem. Pētījuma vadošais speciālists Deivs Lavleiss piebildis, ka dinozaurs Ahvaytum bahndooiveche ir senākais ekvatoriālais dinozaurs un vienlaikus arī visjaunākais Ziemeļamerikas dinozaurs, un tas nodēvēts par agrīno priekšteci zauropodam, kas bija aptuveni vistas lieluma dzīvnieks ar salīdzinoši ļoti garu asti. Pētnieki arī paskaidrojuši, ka dinozauru uzrašanās esot kļuvusi iespējama, pateicoties mitrajam klimatam, kas šajās teritorijās nostabilizējies pirms 234–232 miljoniem gadu, savukārt maldīšanos par to, ka dinozauri Pangejas dienvidos varēja uzrasties ātrāk nekā ziemeļos, varot izskaidrot tādējādi, ka valdījis izteikts informācijas trūkums par agrīno reptiļu atstātajām pēdām.
