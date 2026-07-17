Astoņdesmito gadu pirmajā pusē Rietumeiropā uzplauka pretkara kustība – progresīvi noskaņoti, mieru mīloši cilvēki protestēja pret amerikāņu "peršingiem", bloķēja ASV karabāzes, pieprasīja atbruņošanos – Rietumiem. 

Pie PSRS vēstniecībām pret iebrukumu Afganistānā tie paši miermīļi nedevās protestēt. Pagājuši daži gadu desmiti, un nekas daudz nav mainījies.

Zviedru aktīviste Grēta Tūnberga, kas savu karjeru sāka Stokholmā ar vientuļu sēdošo protestu pret klimata pārmaiņām, šajās dienās rīko akcijas Berlīnē, šoreiz pret Vācijas militārajām rūpnīcām. Netālu no Brandenburgas vārtiem un aizsardzības industrijas giganta "Rheinmetall" protestē grupa "Peacefully Against Genocide".

"Ņemtiņš" ir pret Vācijas bruņojuma eksportu uz Izraēlu un "Rheinmetall" plāniem paplašināt munīcijas ražošanu, aktīvisti un Tūnberga apgalvo, ka vācu bruņojums tiek izmantots uzbrukumos Gazas joslā un Libānā. Aptuveni 40 aktīvisti bloķēja

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