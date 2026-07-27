Svētdien ap plkst. 14 Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, bojā gājis "Volvo" automašīnas vadītājs, kurš, pēc sākotnējās informācijas, braucis ar aptuveni 180 kilometru stundā lielu ātrumu, nobraucis no ceļa un ietriecies vairākos bērzos, tos nolaužot.
Valsts policija informē, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas septiņas personas, bet viena gājusi bojā. Ceļu satiksmē pieņemti 393 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tostarp 167 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un astoņi kriminālprocesi.
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