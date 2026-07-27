Sestdienas, 25. jūlija, vakarā gleznainajā Cēsu pils parka estrādē Imanta Kalniņa mūzikas cienītāji tika aicināti kopīgi izdzīvot un izdziedāt leģendārās Imantdienas, kas šogad svin 50. jubileju, informē pasākuma rīkotāji.
Koncerta pirmajā daļā kopā ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā muzicēja grupas "Turaidas roze" un "Raxtu raxti", otrajā daļā kopā ar grupu "Autobuss debesīs" uz skatuves kāpa mūziķi Agnese Linarte, Shipsea un Ainars Mielavs, kā arī muzikālā apvienība "Tev tuvumā".
Koncerta trešo daļu iesāka grupa "Autobuss debesīs" un Vidzemes kamerorķestris, savukārt pēc tam uz skatuves kāpa leģendārā grupa "Menuets", kurai uz šo koncertu pievienojās jaunā, talantīgā dziedātāja Aleksandra Špicberga un kuras uzstāšanās noslēdzās ar mūziķu un skatītāju sadziedāšanos — jau par labu tradīciju kļuvušu Imantdienu koncertu sastāvdaļu, padarot šo jūlija vakaru par vienu no skaistākajiem šīs vasaras notikumiem.
Pēc vērienīgajām un aizkustinošajām svinībām Imantdienas arī 2027. gadā turpinās savu ceļu, māksliniekus pulcējot turpat Cēsīs 10. jūlijā.
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