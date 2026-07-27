Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti, informē Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
26. jūlijā Valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja Valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Aizturētais tobrīd darba pienākumus neesot pildījis.
Kā ziņo portāls "liepājniekiem.lv", bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs. Incidents noticis pie Priekules kultūras nama. Aculiecinieki stāstījuši, ka uzbrucējs bojāgājušo "nositis ar vienu sitienu". Mediķi aptuveni pusstundu cietušo centušies reanimēt, taču neveiksmīgi.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta 3. daļas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Lietas materiāli pēc piekritības tiks nodoti Iekšējās drošības birojam izmeklēšanas veikšanai.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams. Viņš pārrunājis situāciju ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu (NA), kurš "rīkosies, lai lieta tiktu objektīvi un taisnīgi izmeklēta un vainīgais tiktu saukts pie atbildības" un lai nebūtu "nekādas iecietības un nekādu atlaižu".
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