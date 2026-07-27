Rīgā, Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā, tiek mēģināts pieregulēt jauno luksoforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves, pirmdien Latvijas Radio pauda Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
Pēc Kauliņa vārdiem, pēc jaunu luksoforu uzstādīšanas tos vienmēr vajagot uzlabot, un arī šoreiz to vēl vajagot sinhronizēt ar citiem luksoforiem, lai nodrošinātu labākas caurlaides spējas.
Kauliņš klāstīja, ka pašvaldībai esot sistēmas, kas ievācot datus, kur Rīgā veidojas sastrēgumi, un šie dati tiekot analizēti un tiekot meklēti risinājumi.
Jautāts par nākotnē gaidāmo VEF satiksmes pārvada jeb Gaisa tiltam remontu, Kauliņš atzīmēja, ka tur vēl tikai top darbu projekts, tostarp satiksmes risinājumi pārbūves laikā. Pēc viņa teiktā, jau pašlaik esot skaidrs, ka tilta pārbūves laikā tiks saglabāta tramvaju kustība pa vienu tā pusi, bet autobraucējus un auto satiksmes pārkārtojumus Kauliņš nepieminēja.
Kopumā Kauliņš esot apmierināts ar visiem departamenta īstenotajiem projektiem.
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