Ventspils novada Zlēku kultūras nama vadītāja Kristīne Kauliņa zina stāstīt, ka par apkārtnē pirmo kultūras iestādi varētu saukt barona Ulriha Kar la fon Bēra ap 1860. gadu Zlēku muižas ansamblī uzcelto teātra ēku.
Tajā esot uzstājušies viesmākslinieki ar izrādēm no lielākajām pilsētām, kā arī no muižas kalpotājiem barons esot izveidojis savu pastāvīgo teātra spēlētāju grupu. Vēlāk par kultūras iestādi esot kļuvusi Zlēku skola, tolaik pasākumiem atvēlot arī Zlēku muižas zāli. 1966. gadā tikusi uzcelta tagadējā kultūras nama ēka, kas nu kapitāli renovēta. Mūsdienās Zlēku kultūras namā 13 aktieru sastāvā visaktīvāk, sevi uzskatot par "samērā draudzīgu trupu ar noslieci uz melnu, bet labu humoru, ne tikai lomās, bet arī dzīvē," darbojas amatierteātris "Margots". 2030. gadā teātrim gaidāma 100 gadu jubileja, kopš tas darbojies nepārtraukti, turklāt iedzīvotāji ar aktiermākslu tikuši iepriecināti pat kara gados. Tiesa, agrāk pagastā esot bijis arī vīru koris, dažādi dziedātāju un dejotāju ansambļi, bet pēdējā laikā palikusi vien pirmsskolas bērnu deju grupa un, protams, teātris, kura režisore ir pati Kristīne.
Zlēku pagastā šobrīd dzīvojot 425 iedzīvotāji, no kuriem vēl daļa ilgāku vai īsāku periodu strādā arī ārzemēs, taču, "neskatoties uz visai drūmo nākotnes statistiku, esmu optimiste un, cik vien spēju, cenšos rušināt pagasta kultūras lauciņu", teic enerģiskā vadītāja Kristīne.
Grāmata. Atšķirt graudus no pelavām
Neaizraujos ar daiļliteratūru, patīk patiesi stāsti un vēsturiski romāni. Vislabprātāk lasu par ievērojamu cilvēku dzīvesstāstiem vai pat dienasgrāmatas. Tiesa, darba dēļ vairāk sanāk lasīt dramaturģiju, ko gan daru labprāt, jo vadu arī amatierteātri "Margots". Ne gluži pēdējā grāmata, kuru izlasīju, bija Armanda Pučes "Ar baltiem cimdiem jeb Artura Nagliņa brīnišķīgie piedzīvojumi". Tā kārtējo reizi lika padomāt, ka dzīvē viss nav tik "sasodīti vienkārši", ka vēsturi var būvēt, kā vien vajag, un priekšstati var šķobīties ar katru jaunu mirkli… Sevišķi šodienas apstākļos jāspēj atšķirt graudus no pelavām, tas ir tik aizraujoši un interesanti! Brīnišķīga grāmata bija arī Valentīnas Freimanes "Ardievu, Atlantīda".
Teātris. Mans lauciņš
Jau no agras bērnības teātris ir mans lauciņš, izrādes apmeklēju, cik vien maksimāli daudz tas iespējams. Liepājas teātrī pēdējais pārsteigums bija režisora Mārtiņa Kalitas "Latviešu raķetes". Ļoti patīk arī Elmāra Seņkova Liepājā iestudētās izrādes: triloģija – "Šekspīrs", "Grimmi" un "Grieķi". Praktiski visi iestudējumi uzrunā arī Jaunajā Rīgas teātrī, turklāt ļoti priecājos par brīnišķīgo jauno kursiņu, viņu "Dzimšanas dienas kūka" bija aizraujoša.
Kino. Dokumentalitātes spēks
Vairāk saista dokumentālais, zinātniskais kino. Tāpat kā grāmatās, arī kino patīk skatīties par spožām personībām, viņu dzīves līkločiem, arī vecās kinohronikas. Nosaukšu tikai vienu – režisores Kristas Burānes "Pasaku par tukšo telpu", par izcilo Eiropas scenogrāfu un pasniedzēju Andri Freibergu. Viņš filmā izspēlēja sevi kā vietu, kurā gandrīz astoņdesmit gadus bijis laiks spožiem panākumiem, traģiskiem zaudējumiem, dzimšanai, nāvei un sapnim par ideālās tukšās telpas radīšanu, kura sevī ietvertu vienlaikus visu un neko, galu un sākumu.
Izstāde. Gleznas pašas runā
Izstādes, dodoties uz kārtējo teātra izrādi, visbiežāk sanāk apmeklēt Ventspils "Jūras vārtos". Tur bieži tiek izstādītas vietējo mākslinieku gleznas, fotogrāfijas. Protams, interesantas arī tās izstādes, kuras paši organizējam Zlēkās. Mums ir brīnišķīga, jauna māksliniece Dace Verpakovska, kuras gleznas pašas runā.
Koncerts. Saulrieta koncerts
Vairāk patīk instrumentāla mūzika, cenšos apmeklēt sakrālos koncertus baznīcās. No pēdējiem tikko Dundagas baznīcā izskanēja skaists koncerts ar divām spilgtām māksliniecēm: ērģelniece Iveta Pelše un soprāns Ieva Parša. Interesanta bija arī Ērika Ešenvalda koncertprogramma Zlēku baznīcā. Patīk lielo orķestru koncerti, kurus labprāt apmeklēju Liepājas "Lielajā dzintarā" vai koncertzālē "Latvija" Ventspilī. Visu jau pagūt nekad nevar.
31. jūlija vakarā gaidām "Saulrieta koncertu Zlēku muižas drupās", kur īpašā vasaras vakara noskaņā notiks tenora Jura Vizbuļa un koncertmeistara solokoncerts "O Sole Mio".
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