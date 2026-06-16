Puse tirgotāju no Gaļas paviljona savu produkciju tirgo citviet Rīgas Centrāltirgū, informē "Rīgas namu" pārstāve.
Vienlaikus "Rīgas nami" sadarbībā ar Rīgas Centrāltirgus administrāciju turpinot darbu pie risinājumu īstenošanas, lai visi slēgtajā Gaļas paviljonā līdz šim strādājošie tirgotāji savu produkciju droši un ērti varētu tirgot citās tirdzniecības vietās. No 33 gaļas tirgotājiem 17 komersanti strādā jaunās tirdzniecības vietās, savukārt pārējiem tiek piedāvāti un īstenoti dažādi risinājumi. Pašlaik turpinās aukstuma vitrīnu pārvietošana un jaunu tirdzniecības vietu izveide Zivju paviljonā.
Kā vēstīts, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), izvērtējot Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas ekspluatācijas prasībām. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka Gaļas paviljona arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi.
Jau 2020. gadā veiktajā tehniskajā apsekošanā konstatēti būtiski konstrukciju bojājumi un norādīta nepieciešamība veikt pasākumus to novēršanai, tomēr atkārtotajā apsekošanā secināts, ka konstatētie bojājumi nav novērsti un konstrukciju tehniskais stāvoklis turpinājis pasliktināties, min BVKB.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram Jānim Langem pārbaudīt Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja SIA "Rīgas nami" vadības rīcību saistībā ar Gaļas paviljonu. Kleinbergs arī paudis, ka jānoskaidro, kur ir palikusi pēdējo piecu gadu laikā Centrāltirgus investīcijām un remontdarbiem novirzītā nauda un kas ir darīts, lai novērstu šādu situāciju, jo jau 2020. gadā bija zināms par nepieciešamību veikt nopietnus Gaļas paviljona remontdarbus.
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