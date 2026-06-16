Patlaban turpinās Latvijas nacionālās aviokompānijas "Air Baltic" biznesa plāna saskaņošana, pirmdien pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu sacīja aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
Patlaban aviokompānija ar izstrādāto biznesa plānu informē iesaistītās puses. Martinovs papildināja, ka padomei pirms biznesa plāna apstiprināšanas būs nepieciešams saņemt atzinumu no Satiksmes ministrijas (SM) un Koordinācijas institūcijas padomes.
Viņš sacīja, ka pirmdien saruna ar premjeru bija "diezgan efektīva", kā arī jaunās valdības pārstāvji labi orientējas biznesā. Komentējot, vai tuvākajā laikā būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Martinovs sacīja, ka "patlaban ir grūti spriest". "Valsts plāns saglabāt 25% aviokompānijas akciju joprojām ir spēkā. Tas nozīmē, ka, visticamāk, kaut kādā veidā pie jaunās kapitāla piesaistes valstij arī būs jāpiedalās," norādīja Martinovs. Viņš atzina, ka paziņojums aviokompānijas gada pārskatā par to, ka "Air Baltic" darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100–150 miljonu eiro apmērā, joprojām ir spēkā un nav atcelts.
Martinovs arī sacīja, ka situācija Tuvajos Austrumos, tostarp Hormuza šauruma atvēršana, lidsabiedrībai ir pozitīvs notikums, jo degvielas cenas, visticamāk, samazināsies. Vienlaikus citu lidsabiedrību akciju cenas ir pieaugušas, kas arī ir labs signāls.
Jāatgādina, ka Saeimas deputāti 16. aprīlī piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai "Air Baltic" 30 miljonu eiro apmērā. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu atmaksas termiņš ir 31. augusts. Maija beigās "Air Baltic" veica pirmo aizdevuma atmaksas maksājumu 6,4 miljonu eiro apmērā.
"Air Baltic" koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70,064 miljoni eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī. Koncerna apgrozījums palielinājās par 12,3% un bija 149,086 miljoni eiro.
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