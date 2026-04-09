Rosļikovs atkāpies no partijas "Stabilitātei" valdes priekšsēdētāja amata

Rīgas domes deputāts, frakcijas "Stabilitātei" vadītājs un partijas līderis Aleksejs Rosļikovs pirmdien atkāpies no politiskā spēka valdes priekšsēdētāja un locekļa amata, informē Saeimā izjukušās frakcijas "Stabilitātei" vadītāja Svetlana Čulkova.
Kā norādīja Čulkova, Rosļikovs informējis valdi, ka "valsts atriebība pret viņu personīgi ir vērsta arī pret partiju". Lēmums esot pieņemts, "lai netraucētu partijai attīstīties un strādāt".
Čulkova norādīja, ka par valdes jauno sastāvu plānots runāt tuvākajā valdes sapulcē, tāpat tuvākajā laikā plānots rīkot kongresu, lai izraudzītos jaunu valdes locekli un priekšsēdētāju. Viņa pauda, ka par kongresa laiku informēs atsevišķi.
Kā skaidroja Čulkova,
Rosļikovs turpinās darboties kā neatkarīgais politiķis. Tas attiekšoties arī uz darbu Rīgas domē.
Politiķe nevarēja atbildēt, vai Rosļikovs plāno kandidēt Saeimas vēlēšanās rudenī, norādot, ka šo jautājumu ar viņu nav pārrunājusi. Čulkova piebilda, ka "Stabilitātei" gatavojas rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām.
Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā šodien plkst. 14.30 plāno sākt skatīt krimināllietu, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Bijušajam Saeimas deputātam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) izbeigts, jo izmeklēšanas laikā netika iegūti pietiekami pierādījumi, apstiprināja prokuratūrā.
Prokuratūra informē, ka 2025. gada 2. jūnijā atsevišķu Saeimas frakciju deputāti Saeimas Prezidijam iesniedza lēmuma projektu, saskaņā ar kuru tā autori aicināja Saeimu uzdot Ministru kabinetam trīs mēnešu laikā izveidot speciālistu komisiju, kas izstrādātu visaptverošu rīcības programmu rusifikācijas lingvistisko seku novēršanai un sagatavo nepieciešamos normatīvo aktu projektus.
Apsūdzētais 2025. gada 4. jūnijā, būdams Saeimas deputāts ar nodomu izraisīt nacionālo un etnisko naidu un nesaticību starp krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem un latviešiem, sociālajos medijos publicēja videoierakstus un to paskaidrojošus aprakstus, kuros