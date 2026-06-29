Politiskā spēka "Stabilitātei" 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Svetlana Čulkova, Pāvels Kuzmins, Nataļja Marčenko-Jodko, Ludmila Rjazanova un Igors Orlovs.
"Stabilitātei" līdere Rīgas vēlēšanu apgabalā būs Saeimā izjukušās frakcijas "Stabilitātei" vadītāja Čulkova, bet ar otro numuru Rīgā startēs bijušais Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Vidzemes saraksta līderis būs deputātes Čulkovas palīgs Kuzmins, līdere Latgalē būs Saeimas deputāte Marčenko-Jodko. No Latgales saraksta uz 15. Saeimu kandidēs arī Saeimas deputāta mandātu pērnā gada rudenī nolikušais, iepriekš uz valsts valodas pārbaudi nosūtītais Viktors Pučka.
"Stabilitātei" Kurzemes saraksta līdere būs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Lauma fabrics" ražošanas plānošanas daļas sagādniece Rjazanova. Savukārt Zemgales saraksta līderis būs SIA "Airons" izpilddirektors Orlovs.
Politiskais spēks pirmdien Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniedza kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām.
Kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām sākās 20. jūnijā. Sarakstus iespējams iesniegt līdz 5. jūlijam. 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.
Šī gada sākumā "Stabilitātei" pameta vairāki deputāti — Dmitrijs Kovoļenko, Iļja Ivanovs, Igors Judins un Amils Saļimovs, līdz ar to izjuka partijas Saeimas frakcija, kurā vairs nebija minimāli nepieciešamie pieci parlamentārieši. Partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Čulkova klāstīja, ka "Stabilitātei" turpinās darbu parlamentā kā četri neatkarīgi deputāti.
Rīgas dome maija beigās nolēma anulēt Rosļikova domes deputāta pilnvaras. Šāds lēmums pieņemts, jo Rosļikovs trīs mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu.
Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.
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