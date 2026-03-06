Paredzēts slēgt Murjāņu sporta ģimnāzijas filiāli Majoros, kas līdz šim bijusi vienīgā vieta valstī, kur jaunieši var apgūt airēšanu, vienlaikus iegūstot arī vidējo izglītību un dzīvojot kopmītnēs, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu". Šobrīd skolā mācās 18 audzēkņi.
Kā stāsta kādas audzēknes tēvs Artūrs, viņa meita par iespēju trenēties airēšanā uzzinājusi, kad ģimnāzijas pārstāvji viņu uzrunājuši astotajā klasē. Meitene nolēmusi turpināt mācības Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiālē, un, lai būtu vieglāk apvienot treniņus ar mācībām, pārcēlusies arī uz kopmītnēm Majoros.
Tomēr vēl pirms devītās klases beigām vecākiem paziņots, ka filiāli plānots slēgt nepietiekama finansējuma dēļ. Kā norāda Artūrs, ģimenēm joprojām neesot skaidrs, vai bērni varēs pabeigt mācības šajā vietā un kādas būs alternatīvas. Viņš uzsver, ka daudzi audzēkņi dzīvo tālu no Rīgas, tādēļ ikdienā izbraukāt uz treniņiem citur būtu ļoti sarežģīti.
Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers skaidro, ka filiāles uzturēšana ir dārga, jo jāsedz gan zemes nodoklis, gan komunālie maksājumi, kas ziemas mēnešos var sasniegt pat vairākus tūkstošus eiro.
"Vecākus esam informējuši jau jūnijā, ka šī bāze šo funkciju pildīs līdz 31. jūlijam,"
norāda direktors.
Airēšanas federācijā uzskata, ka šādas mācību vietas slēgšana var negatīvi ietekmēt sporta veida attīstību Latvijā. Lai gan jaunieši joprojām varēs trenēties sporta skolās, tur netiks nodrošināta ne dzīvesvieta, ne vidējā izglītība vienuviet.
Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka lēmums par Murjāņu sporta ģimnāzijas reorganizāciju pieņemts jau iepriekš, un par to esot informēta arī skolas vadība. Ministrija norāda, ka audzēkņiem būs iespēja turpināt mācības tuvumā esošajā skolā, bet nepieciešamības gadījumā tiks meklēti risinājumi arī dzīvošanas nodrošināšanai.
Plānots, ka Majoru filiāles ēkas turpmāk nonāks nacionālā sporta centra pārraudzībā.
