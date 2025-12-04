No decembra Centrālā statistikas pārvalde (CSP) kļuvusi par datu starpnieku starp trīs lielākajiem pārtikas veikalu tīkliem un cenu salīdzināšanas rīku veidotājiem.

"Rimi", "Lidl", un "Maxima" turpmāk ik dienu jāsniedz operatīvie dati par noteiktām pārtikas precēm. Kā tas ietekmēs cenu salīdzināšanas iespējas pircējiem un vai spēs apturēt pastāvīgo cenu kāpumu?

"Labāk būs, bet nevaru sacīt, ka gaidāms kāds būtisks pavērsiens," tā jauno lielveikalu datu ieguves kārtību vērtē Artūrs Zikovs, kurš pirms pusotra gada izveidoja cenu salīdzināšanas rīku "Cenudepo". Viņš vēl nav pieteicies CSP datiem, bet jau gatavo tam nepieciešamos dokumentus. Zikovs skaidro, ka līdz ar jaunajām likuma prasībām platformai būs pieejamas arī "Lidl" veikalu ķēdes cenas, kamēr abu pārējo – "Maxima" un "Rimi" – tīklu cenas pamatā bijušas pieejamas arī līdz šim, jo minētie uzņēmumi tās publicē savās tiešsaistes tirdzniecības platformās. Tāpat viņš atzīmē, ka likums par datu sniegšanu veikaliem attiecas tikai uz ierobežotu preču klāstu. "Ja cilvēku interesē, piemēram, tualetes papīrs vai citas plaši lietotas mājsaimniecības preces, to tajā sarakstā nav," piebilst Zikovs.

"Pateicoties CSP integrācijai, varēsim atspoguļot lietotāju pieprasītākos tīklus, procesus būs iespējams veiksmīgāk automatizēt, un dati būs kvalitatīvāki un plašāki. Iegūto laiku varēsim ieguldīt jaunā funkcionalitātē, piemēram, veidojot uzlabotu personalizāciju un informatīvu ieskatu inflācijas datos," jauno datu saņemšanas iespēju vērtē cenu salīdzināšanas rīka "Letapartika.lv" pārstāve, SIA "Lēta pārtika" valdes locekle Nikola Skuja. Viņas vadītais uzņēmums pagaidām ir vienīgais, kurš nosūtījis oficiālu pieprasījumu CSP par vēlmi saņemt datus cenu monitoringa rīka veidošanai.

