Mūžībā devies aktieris, mākslinieks un rakstnieks Mārtiņš Vērdiņš, liecina Latvijas Teātra darbinieku savienības ieraksts sociālajā medijā "Facebook".
Mārtiņš Vērdiņš dzimis 1941. gada 25. janvārī, bet mūžībā devies 2026. gada 19. jūnijā.
Atvadu vēstījumā, kas publicēts viņa vārdā, Vērdiņš raksta, ka "izrāde manā lomā ir nospēlēta. Izspēlēta līdz galam un pilnībā. Priekškars aizveras lēni… Es dodos tālāk. Tur, kur laikam ir cita režija, dekorācijas, citi skatītāji...
Neskumstiet ilgi, ka esmu aizgājis... Pasmaidiet par to, ka reiz satikāmies! Esmu dzīvi dzīvojis piepildīti un ilgi. Dzīvi, kurā bija sapņi, darbs, mīlestība, draugi un krāsu gamma.
Ja gribat mani satikt, meklējiet mani gleznās, teātra un kino lomās, stāstos, kopīgās atmiņās un Jāņu nakts dziesmās. Tur es būšu daudz dzīvāks nekā jebkur citur!
Paldies visiem, kuri bija manā dzīvē. Liepājā, Valmierā. Arī tepat, Dailes un Nacionālajā teātrī. Paldies par uzticēšanos, atbalstu, palīdzību, par kopā pavadīto laiku un par iespēju būt daļai no Jūsu stāsta."
Latvijas Teātra darbinieku savienība publicējusi Mārtiņa Vērdiņa atvadu vārdus, noslēdzot tos ar viņa teikto: "Es jau neaizeju pavisam… Es tikai esmu devies nedaudz tālāk… Pa lielo ceļu… Es esmu! Uz tikšanos citā izrādē!"
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