Ceturtdien, 2. jūlijā, mirusi kādreizējā Saeimas deputāte, vairāku valdību ministre un Rīgas domes deputāte Aija Poča, liecina viņas tuvinieku paziņojums sociālajos medijos.
Poča mūžībā devusies trīs dienas pēc savas 78. jubilejas.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, Poča bijusi deputāte 5., 6. un 7. Saeimā, bet 1995. gada jūnijā tā laika premjera Māra Gaiļa valdībā kļuva par Latvijas valsts ieņēmumu valsts ministri. Gan Saeimā, gan valdībā Poča pārstāvēja partiju "Latvijas ceļš".
2001. gadā no "Latvijas ceļa" tika ievēlēta Rīgas domē.
Pēc politiskās karjeras beigām strādājusi gan valsts, gan privātajos uzņēmumos.
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