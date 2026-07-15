Valsts akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens", kas nodrošina vilcienu pasažieru pārvadājumus ar zīmolu "Vivi", prognozē, ka līdz gada beigām atsevišķiem reisiem uz Daugavpili varētu nodrošināt to izpildi ar moderniem dīzeļvilcieniem (DMU).
Kā "Latvijas Avīzi" informēja uzņēmumā, Daugavpils virziens esot viens no noslogotākajiem dīzeļvilcienu maršrutiem Latvijā. Pērn maršrutā Rīga–Daugavpils–Krāslava–Indra pārvadāti gandrīz 773 tūkstoši pasažieru – par 8% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2024. gadā. Vilcienu kustības intensitāte šajā maršrutā palielināta 2024. gada nogalē, nodrošinot vēl četrus papildu reisus.
Kopš tā brīža un šobrīd "Vivi" Daugavpils virzienā nodrošina 14 vilcienu reisus (septiņas reizes turp un atpakaļ, atsevišķās dienās arī divi reisi līdz Krāslavai un Indrai). Pasažieru skaita pieaugums apliecinot stabilu pieprasījumu pēc vilciena satiksmes šajā maršrutā. Arī vilcieniem tāpat kā reģionālajiem autobusiem reisu skaitu nosakot valsts pasūtījums, ko plāno Autotransporta direkcija un apstiprina Sabiedriskā transporta padome, izvērtējot pasažieru pieprasījumu, pieejamo finansējumu un ritošā sastāva iespējas. Tuvākajā laikā izmaiņas reisu skaitā Daugavpils virzienā neesot plānotas.
Testa brauciens ar igauņu "Flirt"
Uzņēmuma "Pasažieru vilciens" pārstāvji informē, ka naktī no 28. uz 29. jūniju "Vivi" un Igaunijas pasažieru vilcienu operators "Elron" (AS "Eesti Liinirongid") veikuši tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. "Vivi" plānojot