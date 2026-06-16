Kāpēc fast food ēdieni rada tik lielu kāri, un vai iespējams no tiem atradināties? Jautā Aija A.

Mūsdienās ne tikai ātrās ēdināšanas izstrādājumos, bet arī daudzos rūpnieciski ražotos produktos tiek izmantoti garšas pastiprinātāji, aromatizētāji un citas piedevas, kas padara ēdienu īpaši pievilcīgu garšas kārpiņām. Garšas preferences veidojas pieredzes un regulāras produktu lietošanas rezultātā, tāpēc tās iespējams pakāpeniski mainīt, skaidro dietoloģe Lolita Neimane.

Garšas uztvere

Cilvēka garšas uztvere pielāgojas. Regulāri lietojot ļoti saldus, sāļus vai treknus produktus, tie kļūst par ierasto garšas etalonu. Samazinot to patēriņu, pēc dažām nedēļām garšas kārpiņas var adaptēties, un iepriekš mazāk izteiktas garšas sāk šķist pietiekami patīkamas. Piemēram, samazinot cukura daudzumu kafijā vai saldinātos dzērienos, ar laiku mazāk salda garša vairs nešķiet par vāju.

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