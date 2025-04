Abās dienās muižā būs iespējams noskatīties dokumentālo filmu "Latgales zelta pods" un tikties ar tās līdzautoru Aigaru Lielbārdi.

Būs arī sarunu vakars ar vairākiem podnieku "pāriniekiem" jeb tikšanās ar meistariem caur viņu tuvāko cilvēku stāstījumu.

Adīti dreļļu lakati

26. aprīlī (plkst. 10–14) Līvānos darbosies TLMS "Dubna" meistarklase, kur vietējās daiļamata meistares piedāvās apgūt dreļļu lakatu adīšanas prasmes, sajust īstu roku darbu vērtību un piedzīvot kopābūšanas prieku. Studija darbojas kopš 1972. gada, kad to pēc mākslas zinātnieka Jāņa Pujāta ierosmes izveidoja Monika Mančinska un Līvānu kultūras namā sarīkoja pirmo vietējo audēju un rokdarbnieču darbu izstādi. Šobrīd studijā "Dubna" senās aušanas tradīcijas saglabā un attīsta divpadsmit meistares. Viņas pēta arī Latgalei raksturīgās senās rakstu zīmes un ieauž tās mūsdienīgās tekstilijās.

Rīga pēta senvēsturi

Jau gadsimtiem ilgi Rīgu dēvē par meistaru pilsētu, un Latvijas galvaspilsēta tāda ir joprojām, jo pasākuma "Satiec savu meistaru!" laikā te varēs satikt gan audējus, adītājus, izcilas rokdarbnieces, kas prot smalko mežģīņu mākslu, gan pinējus, kalējus, rotu meistarus un keramiķus, kā arī tautas tradīciju zinātājus un kokles spēlētājus.

Turklāt Lucavsalā būs iespēja vairāk iepazīt arī Rīgas seno iedzīvotāju dzīvesveidu un amatu prasmes, ko piedāvā biedrība "Latvijas Arheoklubs". 26. aprīlī no plkst. 13 līdz 16 šeit būs pieejama aizvēsturiskā bronzas apstrādes meistarklase un apgūstami zūdošā vaska metodes pamati meistara Artūra Tomsona vadībā. Akmens laikmeta (neolīta) pinumos izmantot dažādas augu šķiedras rādīs meistare Līva Kaprāle, bet dzelzs laikmeta un viduslaiku vienas adatas pinuma meistarklasi pasniegs Liene Kņaze, kura lūdz dalībniekus paņemt līdzi savu dzijas kamolu.

Ja nu šajās meistarklasēs brīvu vietu vairs nebūs, tad uz Lucavsalu var doties arī 14. jūnijā, kad Eiropas arheoloģijas dienu ietvaros te plkst. 13–14 notiks ekskursija pa Latvijas Arheokluba dārzu un iepazīstināšana ar Eiropas arheoloģiskajiem parkiem.

Kultūras centrā "Iļģuciems" 26. aprīlī no plkst. 10 līdz 13 varēs satikt ļoti daudzveidīgu tradicionālo arodu meistarus no vairākām Tautas lietišķās mākslas studijām. "Austra" piedāvās aust prievītes (jostiņas) celos vai stellēs, "Ceplis" – darināt traukus, vāzes vai citus priekšmetus no māla, "Irbi" – apgūt jaunatrastu cimdu rakstus, "Puduris" – pīt paliktņus no kārklu klūdziņām, "Rītausma" – mācīties mozaīktamborējumus, bet "Zīle" – iepazīties ar metālkalšanas pamatiem: rīta pusē kaļot melno, bet pēcpusdienā – krāsaino metālu. Vēl no plkst. 14 līdz 17 TLMS "Ataudze" telpās būs iespējams nodarboties ar dažādu meldru bižu pīšanu.

Vairoggredzeni, gobelēni un pērļošana

27. aprīlī no plkst. 11 līdz 15 Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" filiālē Ieriķu ielā 43A TLMS "Cilnis" meistars Longīns Augstkalns aicina uz baltu rotas – vairoggredzena – izgatavošanas meistarklasi.

Senatnē vairoggredzenus valkāja kareivji, un tie cīņās sniedza papildu aizsardzību rokām, tomēr vēlāk šo rotu pārņēma sievietes, un tā kļuva par daļu no tradicionālā tautastērpa. Pārsvarā šīs rotas dizains ir balstīts uz arheoloģiskajiem atradumiem Latvijas teritorijā, un katru eksemplāru var izgatavot individuāli ar dažādām baltu zīmēm, piemēram, Jumi, Ausekli, Māras krustu, Ūsiņu, Zalkti, Pērkonkrustu vai tās kombinējot pa divām kopā.

Šajā pašā laikā gobelēnu aušanas un pērļošanas tehnikas būs apgūstamas Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā (Graudu iela 59) TLMS "Rota" telpās pie meistarēm Aijas Krūmiņas un Skārletas Mežales.

Plašāka informācija par šā gada pēdējām "Satiec savu meistaru!" aktivitātēm un pieteikšanos mājaslapā "www.lnkc.gov.lv". Jāņem gan vērā, ka dalībnieku skaits daudzās norišu vietās ir ierobežots, tādēļ pie meistariem jāpiesakās laikus! Bet varbūt viss vēl nav nokavēts.