Pļaviņu bibliotēkas vadītāja Ineta Grandāne stāsta, ka arī Pļaviņās bibliotēka ir informācijas, kultūras, izglītības un sabiedriskās saskarsmes vieta pilsētā un tuvīnā lauku apkaimē.
Tā ne vien gaida 1615 reģistrētos lasītājus, bet arī ikvienam iedzīvotājam sniedz informācijas pakalpojumus, piedāvā mūžizglītības iespējas, rada nodrošinājumu saturīgai brīvā laika pavadīšanai un izklaidei, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu vietējās kopienas labklājībā un attīstībā. Bibliotēkā notiek stāstu vakari, koncerti un izstādes, klausītājus gaida izglītojošas lekcijas un tikšanās iespējas ar autoriem. Bibliotēkas paspārnē aktīvi darbojas novadpētnieki un lasītāju klubiņš.
Koncerts. Pārdomas un apcere
Izcilais igauņu komponists Arvo Perts septembrī nosvinēja savu deviņdesmitgadi, un daudzi muzikālās dzīves notikumi Latvijā šogad veltīti šim notikumam. 8. novembrī Latgales koncertzālē "Gors" man bija izdevība apmeklēt vienu no šiem koncertiem, kur Latvijas Radio kora a capella dziedājumā izskanēja Arvo Perta "Grēku nožēlas kanons" ("Kanon pokajen") – apcerīga, valdzinoša lūgšana dievišķajam par cilvēka pasaulīgās dzīves ciešanām saistīto ceļu pie sevis, pie citiem cilvēkiem un apkārtējās pasaules. Īpašu noskaņu skanējumam radīja izmantotais senais liturģiskais teksts vecbulgāru jeb baznīcslāvu valodā. Uz pārdomām un apceri rosinoša mūzika, tik iederīga Latvijas novembrī.
Grāmata. Domas rosinoša literatūra
Žana Kloda Murlevā "Okeāna bērns" ir spēcīgs un vienlaikus maigs stāsts par septiņiem brāļiem, kuri slepus dodas bīstamā ceļojumā, bēgot no vardarbības un meklējot brīvību, ko simbolizē Okeāns. Romāns veidots kā mūsdienīga pasaka, kurā vairākas balsis atklāj notikumus dažādu cilvēku un pašu brāļu skatījumā, piešķirot stāstam dziļumu un spriedzi. Murlevā valoda ir vienkārša, precīza un emocionāli iedarbīga, bet stāsts – visu paaudžu lasītājiem. Grāmata patiks tiem, kas meklē aizkustinošu, dinamisku un domāt rosinošu lasāmvielu.
Teātris. Vienmēr aktuāli
Amerikāņu dramaturģes Liliānas Helmanes luga "Mazās lapsas" uzrakstīta pirms simt gadiem. Pašlaik tā Kristīnes Krūzes režijā skatāma Jaunajā Rīgas teātrī, kārtējo reizi apliecinot, ka izcili darbi vienmēr saglabā savu aktualitāti, protams, vienlaikus liekot domāt par izrādē iesaistīto aktieru un režisora nenoliedzamo meistarību salikt īstos akcentus, atstāt mūsu laika zīmes. Laiki mainās, bet cilvēciskās kaislības paliek nemainīgas. Pārdomas par to, cik kropļojoša ir naudas vara, ja cilvēks iet tās pavadā, zaudējot dzīves patiesās vērtības un iegūstot iekšēju tukšumu un izmisumu.
Izstāde. Mandalu klusums
Vēl šonedēļ Pļaviņu bibliotēkā apskatāma Vangažu skolotājas Solvitas Vencjunas punktiņmandalu izstāde "Laika raksti klusumā", kas pārsteidz ar krāsu, rakstu un dažādu noskaņu rotaļām. Autore atzīst, ka mandalu veidošana ir brīvā laika hobijs, kas pēc gadiem varētu kalpot kā spogulis sevis pašas ieraudzīšanai brīdī, kad mandala tapusi. Solvitas mandalas patiesi pārsteidz ar vizuālo skaistumu, harmoniju, ļaujot arī skatītājam uz kādu brīdi izstāžu zāles klusumā nomierināt prātu un sakārtot domas.
Filma. Leģendārais Staburags
Nenoliedzams un gaidīts notikums visiem Pļaviņu puses ļaudīm bija LTV veidotā dokumentālā filma "Ieraudzīt Staburagu", kas pirmizrādi Latvijas televīzijā piedzīvoja 15. novembrī. Emocionāls, dokumentāliem faktiem un atmiņām bagāts stāsts par Staburagu, kuru, lai ar viena kloķa pagriezienu izveidotu Pļaviņu HES, applūdināja pirms nu jau 60 gadiem. Tomēr – mūsdienu pasaule lielā mērā tehnoloģiju ietekmē strauji mainās un, skatoties nostalģisko stāstu par leģendām apvīto Daugavas kreisā krasta klinti, kas pašlaik vada dienas zemūdens pasaulē, neviļus rodas cerība. Filmas autoriem, gluži kā Spīdolai Lejniecei, kura filmā dalās atmiņās, ir izdevies izstāstīt tā, ka, iespējams, kādreiz pienāks tā diena, kad Staburags tomēr iznirs no Daugavas dzelmes.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu