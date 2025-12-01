No šodienas par 14% pieaugs SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarif, teikts "Rīgas ūdens" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".
Tarifa pieaugums par 0,33 eiro par kubikmetru esot nepieciešams, lai atjaunotu un uzturētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, no kuriem ievērojama daļa jau pārsniegusi plānoto kalpošanas laiku, klāsta uzņēmums.
No šodienas ūdenssaimniecības tarifs Rīgā noteikts 2,67 eiro par kubikmetru. To veidos maksa par ūdeni - 1,41 eiro par kubikmetru, un maksa par kanalizāciju - 1,26 eiro par kubikmetru.
Tarifa pieaugums indikatīvi vienai mājsaimniecībai daudzdzīvokļu mājā radīs ikmēneša izdevumu pieaugumu par 2,60 eiro.
Līdzšinējais Rīgā noteiktais ūdenssaimniecības tarifs bija 2,34 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, kuru veidoja ūdensapgādes tarifs 1,28 eiro par kubikmetru un kanalizācijas tarifs 1,06 eiro par kubikmetru.
"Rīgas ūdens" apgrozījums pagājušajā gadā bija 76,336 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2023. gadā. Aktīvu pārvērtēšanas dēļ uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 18,275 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai 2023. gadā, liecina kompānijas publiskotā informācija.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.
