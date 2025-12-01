Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki pirmdienas pēcpusdienā izcēluši ceturtdien Daugavā iebraukušo automašīnu, novēroja aģentūra LETA.
VUGD aģentūru LETA informēja, ka pirmdien glābēji strādāja jau no plkst. 10. Sākotnēji zem ūdens automašīnai tika apliktas tauvas, tad tā pievilkta pie krasta un pacelta virs ūdens. Visbeidzot ar glābšanas automobiļa manipulatora palīdzību automašīna izcelta krastā.
Glābšanas darbus visas šīs dienas apgrūtināja spēcīgā straume, kas visu laiku automašīnu pārvietoja, un katru dienu, uzsākot izlūkošanu zem ūdens, vēlreiz bija jānovērtē visi apstākļi un iespējamie šķēršļi automašīnas pārvietošanai tuvāk krastam, skaidroja dienestā.
Spēcīgā straume arī apgrūtināja tauvu izvēršanu cauri automašīnai, jo apdraudēja pašu glābēju dzīvību. Papildus darbu veikšanu sarežģīja tas, ka automašīna atradās deviņu metru dziļumā un pilnīgā tumsā, kur redzamību ar lukturi bija iespējams panākt tikai apmēram 30 centimetru attālumā, norādīja VUGD.
Spēcīgā straume arī saduļķoja ūdeni, vēl vairāk samazinot redzamību. Iespējamo darbu laiku saīsināja ātrā tumsas iestāšanās un aukstums.
Šie ir vieni no sarežģītākajiem glābšanas darbiem pēdējā laikā, atzina VUGD.
Dienestā arī norādīja, ka auto meklēšanas un izcelšanas darbu izmaksas atsevišķi netiek aprēķinātas, jo tas tiek izpildīts kā jebkurš izsaukums.
Kā ziņots, ceturtdienas vakarā, braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevās izcelt no Daugavas bojāgājušo auto vadītāju, savukārt nedēļas nogalē notika darbs pie automašīnas izcelšanas.
Bojāgājušās sievietes identitāte ir noskaidrota, un kriminālprocesā tiks izmeklēti notikušā apstākļi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu