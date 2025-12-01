Lai arī lielākoties zināms kā solomākslinieks, ģitārists Mārcis Auziņš mēdz komponēt arī plašākiem mūziķu sastāviem. Šogad par godu valsts svētkiem tapis viņa pirmais darbs pūtēju orķestrim, kas kopā ar brāli – saksofonistu Kārli Auziņu – un pūtēju orķestri "Rīga" tika pirmatskaņots VEF kultūras pilī 18. novembrī. Tagad nācis klajā opusa "Maiden Voyage" pirmatskaņojuma koncertieraksts.
Vēlmi sadarboties valsts svētku kontekstā pūtēju orķestris “Rīga” Mārcim Auziņam izteica jau pavasarī. Līdz šim ārpus sev ierastākas muzicēšanas viņš bija radījis darbus kamerorķestrim “Sinfonietta Rīga”, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra stīgu kvartetam un Latvijas Radio bigbendam. Izaicinājums komponēt tieši pūtēju orķestrim Mārcim šķita tieši tik liels, lai to aizrautīgi pieņemtu. Īpaši ņemot vērā, ka pēdējos gados viņš arvien izteiktāk pievērsies fingerstyle jeb pirkstu spēles stila soloģitāras skaņdarbiem, darbs kopā ar orķestri bija kā muzikāla pagriešanās pa 180 grādiem.
Attiecīgi tam dots nosaukums “Maiden Voyage” jeb “Pirmais ceļojums”. Daudzviet pasaulē tā dēvē jauna gaisa vai jūras kuģa debijas braucienu darba uzdevumā – pirmo palaišanu debesīs vai plašajos ūdeņos. Tad nu vispasaules radioētera mākoņos un datorciparu okeānā palaists arī Auziņa jaunradītais, gandrīz pusstundu ilgais un no četrām daļām sastāvošais opusa kuģis.
“Radīšanas procesā, klausoties un analizējot pūtēju orķestra mūziku, sapratu, ka līdzās tradicionālajam tā skanējumam un muzikālajām faktūrām vēlos darbā iepīt arī mani gan kā mūziķi, gan kā personību veidojušās mūzikas elementus,” saka Mārcis.
“Tādēļ jaunajā veikumā saklausāmas diezgan izteiktas džeza, minimālisma un fusion stilistikas pēdas.
Tā ir mūzika, ar ko daudz saskāros studējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza ģitāras nodaļā un spēlējot dažādos sastāvos – Latvijas Radio bigbendā, “Splendid Trio”, Daumanta Kalniņa kvintetā un vēl citos.”
Ideja par džeza mūzikā strauji savu vārdu ierakstījušā jaunākā brāļa pieaicināšanu talkā Mārcim radās opusa komponēšanas laikā. Kārlis ar savu neparasto saksofonspēles rokrakstu lieliski papildina kopnoskaņu. Bez diviem solistiem un orķestra “Maiden Voyage” piedalās arī ritma grupa – taustiņinstrumentālists Jānis Miltiņš, basists Toms Poišs un bundzinieks Mārtiņš Miļevskis. Pie diriģenta pults – Valdis Butāns.
Koncertierakstu veikuši Varis Kurmiņš un Alberts Levits, tā pēcapstrādi – Krišjānis Geidāns studijā “AnsonsLab”. “Maiden Voyage” noklausāms visos lielākajos mūzikas straumēšanas servisos.
