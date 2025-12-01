Pagājušajā nedēļā Rīgā traģiskā negadījumā 11. novembra krastmalā automašīna, nobraucot pa kuģīšu piestātnes kāpnēm, iebrauca Daugavā, un dzīvību zaudēja sieviete. Pēc notikušā Rīgas pašvaldība izvērtē iespēju šajā un līdzīgās vietās ierīkot norobežojošus risinājumus, intervijā Latvijas Radio pauda Rīgas Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
Viņš izteica līdzjūtību bojāgājušās sievietes tuviniekiem un norādīja – lai gan zonās ar atļauto ātrumu līdz 50 km/h barjeras nav obligātas, situācija liek domāt par papildu drošības pasākumiem.
Kā vienu no risinājumiem Kauliņš minēja metāla stabiņus jeb bollardus, kas Rietumeiropā tiek plaši izmantoti un vienlaikus pilda barjeras funkciju, neapgrūtinot pilsētvidi. Departaments jau pirms šī negadījuma bija ierosinājis veidot jaunu budžeta programmu vides pieejamības un satiksmes drošības uzlabošanai. Tā ļautu labiekārtot vietas, kur pastāv paaugstināts risks, tostarp 11. novembra krastmalu, kur līdzīgi gadījumi notikuši vairākkārt.
Kā ziņots, ka ceturtdienas vakarā tika saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur upē ir iebraukusi vieglā automašīna. Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ ceturtdienas vakarā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
