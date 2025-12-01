Pagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti 460 937 eiro, liecina Valsts policijas informācija.
No 24. novembra līdz 30. novembrim Valsts policijā reģistrēts 271 krāpšanas gadījums. No tiem 71 gadījumā iedzīvotāji zaudējuši naudu, bet 197 gadījumos krāpnieku mēģinājumi beigušies bez finansiāliem zaudējumiem, trijos gadījumos nodarītais zaudējums vēl nav zināms. Kopējie iedzīvotāju zaudējumi sasniedz vismaz 460 937 eiro.
Vēl joprojām visvairāk naudas izkrāpts vikšķerēšanas jeb viltus zvanu gadījumos, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas, mobilo operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, kredītiestāžu, pasta vai sociālo dienestu darbiniekiem. Pagājušajā nedēļā telefonkrāpniekiem izdevies izkrāpt 303 931 eiro, un visvairāk šādu gadījumu atkal reģistrēts Rīgas reģionā - 189.
