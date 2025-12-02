Pasaules kausā (PK) bobslejā otrajā posmā Īglsā (Austrijā) Latvijas vadošais pilots Jēkabs Kalenda kā divniekos, tā četriniekos aizvadīja pa vienam labam braucienam.
To, ka mūsējiem ir potenciāls, Kalendas ekipāža parādīja četrinieku otrajā braucienā, kurā viņiem bija trešais labākais rezultāts, zaudējot tikai dūžiem Frančesko Frīdriham un Johanesam Lohneram no Vācijas. Diemžēl pirmajā tikai par mata tiesu kā pēdējiem izdevās iekļūt labāko 20 skaitā, tāpēc summā 12. pozīcija. Līdzīgi arī divniekos – pirmajā braucienā 11., otrajā sestais rezultāts, summā astotais, pirmo reizi šosezon tiekot labāko desmitniekā. Savukārt PK debitants Renārs Grantiņš kā divniekos, tā četriniekos palika pirmais aiz 20 labākajiem, netiekot pie otrā brauciena. Tiesa, atstarpe bija niecīga – attiecīgi viena un divas sekundes simtdaļas. Trešais posms nākamnedēļ Lillehammerā (Norvēģijā).
PK sācies arī distanču slēpotājiem, kur labākā no mūsējiem Rukā (Somijā) bija Patrīcija Eiduka. 10 km klasikā viņai 37. vieta, bet parocīgākajā brīvajā stilā 20 km ar kopēju startu jau 25. vieta. Abās distancēs Patrīcija nopelnīja PK ieskaites punktus un kopvērtējumā ieņem 44. pozīciju. Vīru sacīkstēs Raimo Vīgants bija tuvu septītajam desmitam, būdams 71. vietā 10 km un pozīciju zemāk 20 km. Distanču slēpotājiem nākamās PK sacensības jau šonedēļ Tronheimā (Norvēģija), sacenšoties sprintā, skiatlonā un 10 km brīvajā stilā.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu