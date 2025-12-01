30. novembrī aizvadīta šova "X Faktors" trešā tiešraide, kurā, izpildot pēdējo piecu gadu lielākos hitus, noskaidroti pieci dalībnieki, kas turpina ceļu pretī galvenajai balvai – 10 000 eiro un reklāmas raidlaikam radio "Star FM" ēterā 25 000 eiro vērtībā.
Noslēdzoties šova septiņu dalībnieku priekšnesumiem, ņemot vērā skatītāju – balsotāju – un žūrijas domas, šovu atstāja Anastasija Vasilenko un grupa “Tikai mēs”. Bet ar glabējdziesmu dalību šovā izdevās turpināt Lottei Eglītei. Savukārt skatītāju balvu jau otro nedēļu pēc kārtas ieguva Jānis Rugājs.
Raidījuma pirmais priekšnesums bija no grupas “Tikai mēs” puses, kas izpildīja “Sudden Lights” dziesmu “Mēs turpināmies”. Reinis Sējāns par mentores Aijas Auškāpas komandas pārstāvjiem izteicās:
“Uzstāšanās bija pārāk normāla.”
Marats Ogļezņevs atzīmēja, ka, viņaprāt, grupa varētu vairāk.
Ka otrā uzstājās jaunā un daudzsološā dziedātāja Lotte Eglīte, kura dziedāja angļu mūziķes Lolas Jangas kompozīciju “Messy”. Marata mentorēto Lotti, kura ir viņa komandas vienīgā dalībniece, žūrija vērtēja ļoti pozitīvi: “Šis priekšnesums tiešām bija ļoti ievelkošs,” atzina Intars Busulis. “Šī bija ļoti godīga dziesma, tāpat kā tavs izpildījums,” dalījās Aija.
Olīvijas Rodrigo debijas singlu “Drivers Licence” savā versijā piedāvāja Jānis Rugājs. Viņa priekšnesums žūrijai nelika vilties. “Tu neesi izvēlējies savu vieglāko ceļu, bet man prieks, ka tev izdevās,” pauda Intars.
Mentora Reiņa komandas vienīgais palikušais pārstāvis – Jurģis Namejs Zvejnieks – izpildīja etiopiešu izcelsmes Kanādas dziedātāja un mūzikas autora The Weeknd hitu “Blinding Lights”. “Stilīgi. Valsts līmeņa dziedātājs,” teica Intars par Jurģi. “Patiešām – deju solis foršs. Ieskaitīts!” pauda Marats.
Markuss Daniels Kolosovs, kurš pārstāv Intara komandu, dziedāja japāņu-austrāliešu dziedātāja Joji skaņdarbu “Glimpse of Us”. Marats atzīmēja, ka Markusam balsī mazliet bija jūtams trauslums, taču kopumā uzstāšanās bija ļoti laba.
Dagmāra Laicāne “X Faktors” trešajā tiešraidē izpildīja Shipsea kompozīciju “Siltā gaismā”. Reinis pēc priekšnesuma dalījās:
“Ar šo, tautieši, pilnīgi oficiāli ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks!”
Bet Intars ar Maratu bija vienisprātis, ka šī bija Dagmāras labākā uzstāšanās šovā.
Kā vakara noslēdzošā dalībniece uzstājās Anastasija Vasilenko ar Adeles “Easy on Me”. “Anastasija, tu esi vienīgā, kura drīkst šai dziesmai dziedāt līdzi,” atklāja Aija. “Kā pati teici savā pieteikumā – šis ir tavs stils – un tā tas arī. Paldies!” teica Reinis.
Raidījuma skatītājus un klausītājus priecēja ne vien šova dalībnieki, bet arī vairāki viesmākslinieki – Rolands Če, grupa The Sound Poets, kā arī Shipsea un Una Daniela.
“X Faktors” nākamajā reizē – šova pusfināls. Tas nozīmē, ka ceļu pretī tam un lielajai fināla balvai turpinās pieci dalībnieki. Jau 7. decembrī noskaidrosim labākos.
