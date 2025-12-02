Divreiz pārsista riepa un mašīnas motora tehniskās problēmas pārvilka treknu svītru Mārtiņa Seska un Renāra Franča izredzēm kļūt par pirmajiem latviešiem, kuri pasaules čempionātā rallijā (WRC) prestižākajā klasē kāpuši uz goda pjedestāla kādā no posmiem.
Vēl pirms diviem pēdējiem ātrumposmiem liepājnieki kopvērtējumā atradās otrajā vietā, tikai divas sekundes zaudējot beļģim Tjerī Nevilam, taču tuksneša loterijā, kur praktiski katrā ātrumposmā kāda no ekipāžām bija spiesta mainīt uz akmeņiem pārdauzītās riepas, mūsējiem tukšā loze iekrita visnepiemērotākajā brīdī, pirms pēdējā ātrumposma izstājoties ne tikai no cīņas par goda pjedestālu, bet arī nesasniedzot sacensību finišu.
Tomēr šajā neveiksmē ir arī krietna deva pozitīvā, jo Sesks ar Franci parādīja, ka, visiem esot vienādā situācijā, pirmo reizi braucot Saūda Arābijā, viņi ir konkurētspējīgi ar labākajiem. Latvieši patiešām bija ātri, uzvarot piecos no 17 ātrumposmiem. Vēl pirms Saūda Arābijas rallija pārādījās baumas, ka Sesks ir viens no pretendentiem uz karjeru WRC līmenī noslēgušā igauņa Ota Tenaka vietu "Hyundai" komandā, tagad liepājniekam savas akcijas krietni paceļot. "Domāju, ka mums ar Renāru tagad ir zināms atvieglojums, jo parādījām, ka varam turēt tempu un darīt lietas pareizi. Priecājos par to, ka izdevās parādīt to, ko smagā darbā kopā ar komandu bijām ieguldījuši. Bija prieks atgriezties," pēc mačiem atzina Sesks. Viņš šosezon "M-Sport Ford" komandā piedalījās septiņos čempionāta posmos, bet pēdējais veikums pierādīja, ka nākamgad ir pelnījis lielāku uzticību un pilnu sezonu.
Par Saūda Arābijas rallija uzvarētāju kļuva Tjerī Nevils, bet lielākās gaviles bija veterāna Sebastjana Ožjē nometnē, kurš pēc četru gadu pārtraukuma atkal izcīnīja čempiona titulu.
Tas viņam ir jau devītais karjerā, pēc titulu skaita panākot savu tautieti un vārda brāli Sebastjanu Lēbu. Atšķirībā no Tenaka un soma Kalles Rovanperas, kurš no rallija pārcelsies uz formulu sacensībām, Ožjē startēs arī nākamgad, tiesa, diezin vai brauks pilnu sezonu.
Kulminācija F-1 čempionātā
Nīderlandietis Makss Verstapens ar uzvaru Kataras "Grand Prix" izcīņā līdz maksimumam saasinājis cīņu par Pirmās formulas (F-1) čempiona titulu. Pirms pēdējā posma, kas nedēļas nogalē notiks Abū Dabī, līderis joprojām ir brits Lando Noriss, taču Verstapens no viņa tagad atpaliek par 12 punktiem, bet vēl četri punkti mazāk ir Norisa komandas biedram Oskaram Piastri no Austrālijas. Pirmo reizi pēdējos 15 gados F-1 titula liktenis izšķirsies trīs pilotu savstarpējā duelī. "McLaren" komandu pārstāvošajam Norisam titulam pietiks, ja pēdējā posmā viņš finišēs labāko trijniekā.
