Skandāls ar britu raidorganizācijas BBC izmeklējošās žurnālistikas programmā "Panorāma" veikto ASV prezidenta Trampa runas rediģēšanu joprojām turpinās, neskatoties uz to, ka atkāpies BBC ģenerāldirektors un ziņu dienesta vadītāja, kā arī raidorganizācija par notikušo ir atvainojusies.
Daudzos pasaules medijos ir publicēta 2024. gadā raidītās BBC dokumentālās filmas "Tramps: otrā iespēja" Trampa 2021. gada janvārī teiktās runas rediģētā versija un oriģināls. Filmā Tramps saka: "Mēs iesim uz Kapitoliju," šajā vietā nomainot uz skatu ar publiku, bet pēc tam atgriežoties pie Trampa: "Es būšu kopā ar jums. Un mēs cīnīsimies, cīnīsimies uz velna paraušanu. Un, ja jūs necīnīsieties uz velna paraušanu, tad jums vairs nebūs jūsu valsts." Tomēr oriģinālā runa bija nedaudz savādāka: "Mēs iesim uz Kapitoliju, un mēs uzgavilēsim mūsu varonīgajiem senatoriem, kongresmeņiem un kongresmenēm."
Tie, kuri aizstāv BBC, strīdas pretī, ka Tramps tiešām 54 minūtes vēlāk ir teicis šādu tekstu: "Un mēs cīnīsimies, cīnīsimies uz velna paraušanu. Un, ja jūs necīnīsieties uz velna paraušanu, tad jums vairs nebūs jūsu valsts." Video var apskatīt, kā izskatās šie rediģētie filmas fragmenti.
Lai arī BBC aizstāvji strīdas pretī, ka Trampa zemteksts ir bijis tieši tāds – aicināt 2021. gada 6. janvārī sanākušos uz vardarbību, tomēr jāatgādina, ka mediju pienākums ir precīzi citēt teikto. Garas runas vai minstināšanos saīsināt drīkst, piemēram, montējuma vietās ieliekot baltu zibsni vai atsevišķi nofilmētu kadru, taču nekādā gadījumā teiktā saturu mainīt nedrīkst, jo žurnālista galvenais uzdevums ir garantēt sabiedrībai patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu.
BBC ir publicēta atvainošanās, ka "mēs piekrītam, ka mūsu montāža bez iepriekšēja nodoma radīja iespaidu, ka mēs rādām nepārtrauktu runas daļu, nevis izvilkumus no atsevišķiem runas momentiem, un tas ir radījis nepareizu priekšstatu par to, ka prezidents Tramps tieši aicinājis uz vardarbību." ASV prezidents gan ir pieprasījis ne tikai atvainošanos, bet arī materiālu kompensāciju, un, tā kā BBC to nepiedāvā, tad draudi par tiesvedības uzsākšanu paliek spēkā.
Finansē nodokļu maksātāji
Situācija ar BBC tiek plaši apspriesta britu sabiedrībā, jo īpaši tāpēc, ka jebkuram, kas Apvienotajā Karalistē vēlas skatīties jebkādu lineāro televīziju, ir jāmaksā licences maksa, kas šobrīd ir 174,50 mārciņu (198 eiro) gadā, lai uzturētu BBC.
BBC tiek pārmesta ne tikai neobjektivitāte, bet arī institucionāls antisemītisms, un pagātnē ir bijušas nopietnas krīzes,
piemēram, gadiem piesedzot gan populāru TV personību, tādu kā pedofilu Džimmija Savilla vai Hjū Edvardsa darbošanos, gan skandālu ar princeses Diānas intervijas organizēšanu, populāro princesi gluži vienkārši piemānot.
Tāpat BBC tiek pārmesta kreisā politiskā spektra propaganda, kaut arī sabiedriskajam medijam būtu jāatspoguļo visu nodokļu maksātāju intereses, tādēļ jau 2000. gadā tika uzsākta kampaņa #DefundtheBBC, ko latviski varētu tulkot kā "atņemt finansējumu BBC", aicinot licences maksātājus televīziju neskatīties un licences nemaksāt, kas nu ir novedis pie viena miljarda mārciņu (1,14 mljrd. eiro) zaudējumiem katru gadu. 2024.–2025. g. licences maksātāju skaits ir samazinājies par 314 tūkstošiem – gan tādēļ, ka televīziju gluži vienkārši vairs neskatās, gan tādēļ, ka skatās, bet negrib maksāt. Tos, kuri licences nepērk, inspektori mēdz apmeklēt mājās, un, ja tiek atklāts, ka televizoru tomēr skatās, tad sodi ir visai bargi, līdz pat cietumsodiem. Tomēr liela daļa mājsaimniecību pārbaudītājus vienkārši nelaiž iekšā.
Ja Tramps izvēlēsies tiesvedību uzsākt, tad, visticamāk, tieši nodokļu maksātāji – vai licences maksātāji – būs tie, no kuru kabatas tiesāšanās un iespējamā kompensācija tiks maksāta, tāpēc viens no populārākajiem argumentiem ir, ka Trampam nevajadzētu sodīt britus par sabiedriskās raidorganizācijas kļūdām.
Britu "maigā vara" pasaulē
BBC ir viens no galvenajiem britu "maigās varas" pīlāriem, popularizējot Apvienoto Karalisti, jo raida 43 valodās, ko ik nedēļu klausās un skatās 418 milj. cilvēku visā pasaulē. Nupat Kembridžas Universitātē Ģeopolitikas centra rīkotajā konferencē tika pieminēts arī BBC, Kembridžas Universitātes Ģeopolitikas centra pētniecei, Dr. Mollijai Kinirijai uzsverot BBC milzīgo nozīmi: "Jāņem vērā valodu skaits, kādā tiek raidīts, programmas tiešsaistē un iespēja sasniegt tādu apjomu publikas, par kādu citas raidsabiedrības var tikai sapņot. Tādēļ BBC ziņu dienests joprojām ir un paliks uzticams avots. Es nedomāju, ka Trampa plānotā tiesas prāva to varētu izmainīt, un nedomāju, ka tā sabojās BBC reputāciju."
Tomēr tam, ka šādi rediģēt Trampa runu nebija labi, piekrīt visi. "Iemesls, kāpēc tas ir tik nopietni, ir tādēļ, ka, salīdzinot ar citiem pasaules medijiem, viņiem ir augstāka latiņa, ko viņi var teikt, lai paliktu uzticami," atzīst dāņu žurnālists Bjārne Noums. "Un tas ir ļoti slikti, ka Tramps var teikt, ka viņi ir radījuši viltus ziņas. Taču kļūda nav liela, jo bija izmantota tikai tāpēc, lai uzsvērtu to, par ko visi bija pārliecināti tāpat, jo viņš netieši pamudināja uzbrukt Kapitolijam. Taču rīcība ir muļķīga."
Kembridžas Universitātes Arhitektūras un urbāno studiju profesore Vendija Pulone pieļauj, ka iespējamās tiesas prāvas patiesos mērķus nezinām, tā varētu tikt izmantota, lai vēlāk kaulētos par kādiem ASV izdevīgākiem nosacījumiem. "BBC ir bijušas problēmas jau daudzreiz iepriekš. Un raidsabiedrība veiksmīgi ar tām tikusi galā: tā ir diezgan dinamiska organizācija. Domāju, ka daudzi cilvēki ir dusmīgi par problēmas iemeslu, jo tā ir taisnība, runas sagriešana no BBC puses bija slikts piemērs. Taču, apsverot skaidrojumus, ko viņi jau ir devuši, kas ir ļoti pārliecinoši, tas nemaz nav tik nopietns gadījums. Noteikti ne miljardu dolāru vērts gadījums. Sekas būs nelāgas, jo galu galā tas aizņems daudz laika, nervu, naudas, lai vispār sāktu ar problēmu strādāt. Domāju, ka tam visam pamatā ir Trampa aktiermāksla, esam redzējuši viņu izmantojam šāda veida tehniku daudzviet. Piemēram, tad, kad viņš Ovālajā kabinetā nelāgi izturējās pret Zelenski, tas bija aktiera sniegums. Tagad to redzam drusku citādā veidā situācijā ar BBC."
Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.