"Nekā personīga": Kūtris gatavojis Bunkus slepkavības organizatoriem labvēlīgu atzinumu

Saeimas deputāts un Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes docents Gunārs Kūtris (ZZS) Maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības krimināllietā sniedzis slepkavības organizatoriem labvēlīgu atzinumu, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Apsūdzētie un viņu aizstāvji Rīgas apgabaltiesā prasa atcelt pirmās instances tiesas notiesājošo spriedumu un nodot lietu atpakaļ zemākai instancei. Aizstāvības ieskatā, rakstot spriedumu, Rīgas pilsētas tiesā ir pārkāpts tiesas apspriedes noslēpums. Kā pamatojums šim apgalvojumam kalpo arī Kūtra atzinums.
Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa Krievijas pilsoni Viktoru Krivošeju atzina par vainīgu Bunkus slepkavībā un piesprieda viņam mūža ieslodzījumu, bet uzņēmējus Aleksandru Babenko un Mihailu Uļmanu - par vainīgiem slepkavības pasūtīšanā, piespriežot viņiem 15 gadu cietumsodus. Visiem apsūdzētajiem pirmās instances tiesa piesprieda probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Pirmās instances tiesa arī nolēma no apsūdzētajiem par labu cietušajiem piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju 171 462 eiro apmērā. Tiesa saglabāja uzlikto arestu četriem Uļmana nekustamajiem īpašumiem līdz kaitējumu un valsts izmaksātās kompensācijas atlīdzināšanai, konfiscēja 110 000 eiro, ko Babenko par slepkavību nodeva Krivošejam, kā arī saglabāja uzlikto arestu trim Babenko nekustamajiem īpašumiem.
Spriedums ir pārsūdzēts. Rīgas apgabaltiesa lietu 10. novembrī vēl nesāka skatīt, jo apsūdzētie un viņu aizstāvji prasa izmantot Kriminālprocesa likuma 566. panta dotās tiesības atcelt pirmās instances spriedumu saistībā ar tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpumu.
Aizstāvība norāda, ka 2024. gada 29. oktobrī, kad Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Sigita Dolniece jau lasījusi spriedumu tiesas zālē, viņas palīga datorā esot veiktas izmaiņas sprieduma failā, un vēlāk to ar elektronisko parakstu ir parakstījusi Dolniece. Tādējādi spriedums vēl pirms tā pasludināšanas esot bijis pieejams trešajai personai. Tas, aizstāvības ieskatā, ir smags Kriminālprocesa likuma 513. panta pārkāpums, tāpēc spriedums esot atceļams un lieta jānodod izskatīšanai no jauna pirmajā instancē.
Aizstāvība apgalvo, ka tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpums fiksēts likumā noteiktā kārtībā, un lūdza šos rakstveida pierādījumus pievienot krimināllietas materiāliem. To vidū ir gan tiesu izpildītāja Jāņa Lazdāna sastādīts akts, gan auditorkompānijas "Ernst&Young" saīsinātā un pilnā sprieduma elektronisko failu metadatu analīze, gan LU Juridiskās fakultātes atzinums, kura autors ir Kūtris.
Uļmana advokāte Alla Ignatjeva skaidrojusi, ka šajā atzinumā ir sniegts viedoklis, ka saīsinātā sprieduma satura nonākšana citas personas rokās pirms tā pasludināšanas ir tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpums.