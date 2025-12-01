Latviešu dziedātāja Līga Kupča izdod dziesmu "Mūžība", kas ir pieteikums 2026. gada pavasarī gaidāmajam debijas albumam "Dziesmai šodien liela diena". Skaņdarbs radies, balstoties uz komponista Pētera Plakida un rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa kora dziesmas motīviem.
Albums apvienos džeza mūzikas elementus ar latviešu kora mūzikas citātiem, dziļi personīgā stāstā atspoguļojot mūziķes pirmo muzikālo apzināšanos – kora nozīmi ģimenē, disciplīnu, ko devuši agrie mēģinājumi, un piederību kaut kam lielākam par sevi pašu – piedaloties Vispārējos Dziesmu un deju svētkos.
“Es vēlos, lai šis albums godina latviešu mūzikas un kultūras vēsturi, pārdomājot to šodienas perspektīvā.
Dziesma “Mūžība” nav izņēmums – tā balstās Pētera Plakida un Jāņa Jaunsudrabiņa kora dziesmas citātos, kas vēstī par dabā iekārtotu laika ritējumu un nepārtrauktu turpinājumu, kam ir jāuzticas un jāļaujas,” stāsta dziedātāja.
Studijas ierakstā, kas tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, piedalījušies atzīti Latvijas džeza mūziķi: ģitārists Matīss Čudars, pianists Matīss Žilinskis, basģitārists Pēteris Liepiņš un bundzinieks Jurģis Lipskis. Skaņas apstrādi veikuši Krišs Veismanis un Pauls Dāvis Megi, savukārt producēšanas procesā iesaistījusies Santa Šillere.
