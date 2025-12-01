Grupa "Ogas" kopā ar ģitāristu Armandu Alksni izdevusi jaunu albumu "Rokam!", kurā apvienotas 11 Rucavas tradicionālās melodijas mūsdienīgā etnoroka skanējumā.
Ieraksti tapuši projekta konkursā Rokam roku!, kuru rīko Nodibinājums Liepāja 2027, lai aktualizētu Liepājas puses rokmūzikas tradīcijas.
Mūziķi rucavnieku dziesmas aranžējuši, iepinot ārtroka, blūzroka, hārdroka un bigbīta elementus, vienlaikus saglabājot senajām melodijām raksturīgo valodu un stāstus. Albumā dzirdamas krustabu, precību, braucamās un šūpuļdziesmas, kā arī kolhoznieku ziņģe. Izmantoti arī Rucavas etnogrāfiskā ansambļa arhīva ieraksti.
Producents Aivars Hermanis albumu raksturo kā "konceptuāli pārdomātu programmu", uzsverot rūpīgo materiāla atlasi un izpildītāju meistarību, īpaši izceļot ģitāristu Armandu Alksni.
Pie aranžijām strādājuši grupas dalībnieki un Alksnis; ieraksts tapis studijā Etnisko skaņu laboratorija, bet apstrādi veicis Kaspars Bārbals. Albuma vizuālo noformējumu radījusi Inese Mailīte, izdevējs – Lauska.
Ogas iepriekš saņēmušas Zelta mikrofona nomināciju un balvas Gamma nomināciju tautas mūzikas kategorijās. Grupai ir aktīva koncertdarbība, un tā ir viens no redzamākajiem etnomūzikas kolektīviem Latvijā.
Albums "Rokam!" pieejams straumēšanas platformās.
