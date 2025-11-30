Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Kuģu mājās Linda ir stipri saniknota uz Uģi – viņa istabā valda pamatīga nekārtība. Īpaši Lindu satrauc nesakārtotais apģērbs un nesaklātā gulta.
Linda uzrunā savu vīru: “Kāpēc te drēbes pa grīdu mētājas? Kā tāda lāču miga!”
Aizkadra komentārā viņa, dziļi nopūšoties, atzīstas: "Ieeju Uģa istabā un atkal mati ceļas stāvus – visādas mantas un drēbes izmētātas, gultas nesaklātas..."
Savukārt Uģis šajā situācijā nesaskata nekādu problēmu: “Man liekas, ka viss ir kārtībā. Man jau kopš bērnības ir patikušas čupiņas – drēbju čupiņas. Liekas, ka katram sevi cienošam vīrietim ir jābūt čupiņai, kurā ir viņa praktiskās drēbes. Visa slava čupiņām! Čupiņas vienmēr izdaiļo vīrieša istabu!”
Lai novirzītu sievas uzmanību no haosa, Uģis steidz mainīt sarunas tēmu, pievēršoties vecākā dēla veselības jautājumam. Vecāki jau ilgāku laiku ir ievērojuši, ka Tamals laiku pa laikam naktīs mēdz krākt. Pēc šī novērojuma bērns tika nogādāts pie otolaringologa uz apskati.
