Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova svētdien Adelaidē izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā pludmales volejbolā.
Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā bija izsētas ar piekto numuru, ar 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) pārspēja amerikānietes Terīni Brašeri un Kristenu Nasu, kuras turnīrā startēja ar trešo numuru.
Servējot pa Nasu, Latvijas pāris pirmajā setā pārsteidza pretinieces un pēc Samoilovas uzbrukuma svinēja pārliecinošu uzvaru - 21:15.
Otrajā setā amerikānietes pārliecinoši atspēlējās, pēc Nasas uzbrukuma panākot 21:15.
Trešajā setā tikai pašā sākumā trīsreiz ar vienu punktu vadībā bija ASV duets, Latvijas pārim pēc 4:5 gūstot trīs punktus pēc kārtas un seta beigās palielinot pārsvaru. Spēle beidzās pēc Samoilovas uzbrukuma sitiena - 15:11.
Latvietes vairāk punktu guva uzbrukumā (41:30) un ar servi (5:1), bet blokā labāk nospēlēja Brašere (3:1), ASV duetam arī mazāk kļūdoties (4:13).
Samoilova guva 26 punktus, 23 sakrājot uzbrukumā un trīs punktus - ar servi, bet Graudiņa - 23 punktus, 18 punktus gūstot uzbrukumā, punktu - ar bloku un divus punktus - ar servi.
Pretiniecēm Brašere 17 no 21 punkta guva ar uzbrukumu, trīs punktus - ar bloku un vienu punktu - ar servi, bet Nasa visus 13 punktus guva uzbrukumā.
Bronzas medaļas divu Brazīlijas duetu cīņā ieguva ar otro numuru izliktais pāris Rebeka Kavalkanti/Karola Salgadu, kas ar 2-0 (21:18, 22:20) pieveica ar pirmo numuru izsētās Tamelu Koradello un Viktoriju Lopesu.
Vīriešiem divu zviedru duetu cīņā olimpiskie čempioni Jūnatans Helvigs/Dāvids Omans (3.) finālā ar 2-0 (25:23, 21:19) pieveica Jākobu Heltingu un Elmeru Andešonu (7.).
Bronzas medaļas izcīnīja francūži Arno Gotjē-Ra un Teo Rotā (18.), kuri ar 2-0 (21:15, 21:15) pārspēja olimpiskos vicečempionus vāciešus Nilsu Ēlersu un Klemensu Vikleru (14.).
No sešām savstarpējām spēlēm latvietes bija uzvarējušas tikai vienā - 2022. gada Gštādes turnīra ceturtdaļfinālā. Nākamajos piecos dueļos pārākas divos setos bija ASV volejbolistes, tai skaitā šī gada Gštādes turnīra finālā.
Abi dueti turnīrā līdz finālam bija nokļuvuši bez zaudējumiem, taču amerikānietēm divās spēlēs uzvarai bija nepieciešami trīs seti.
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova bija finišējušas devītās.
Līdz šim Latvijas pludmales volejbolisti pasaules pieaugušo čempionātos godalgas nebija izcīnījuši. Vistuvāk tam bija Mārtiņš Pļaviņš/Jānis Šmēdiņš, 2011. gadā sasniedzot pusfinālu un iegūstot ceturto vietu.
Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots cieta zaudējumu "play-off" pirmajā kārtā.
Sacensībās gan vīriešiem, gan sievietēm piedalījās 48 dueti.
