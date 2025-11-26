Volejbola statistika liecina, ka jūrmalniece Tīna Graudiņa un daugavpiliete Anastasija Samoilova, tolaik vēl meitas uzvārdā Kravčenoka, pirmo kopīgo pludmales volejbola turnīru aizvadīja 2013. gada maijā Viļņā. 

Iespējams, kopā viņas uzspēlēja vēl agrāk vietējos mačos, taču, ja par atskaiti ņemam starptautisko debiju, tad šī sadarbība 12 gadu laikā ir rezultējusies varenā piedzīvojumā, kas šobrīd vainagojies ar pasaules čempionu titulu. Viena no titula īpašniecēm – Tīna – vakar atgriezās dzimtenē, savukārt Anastasija, izmantojot to, ka turnīrs notika tālajā Austrālijā, mājupceļā uz mēnesi piestāja Taizemē, lai kopā ar vīru Mihailu Samoilovu baudītu pelnītu atpūtu. Tieši tur "Latvijas Avīze" arī sazvanīja Anastasiju, lai intervijā vēlreiz izdzīvotu saldo uzvaras mirkli.

Anastasij, vai jau esi apzinājusies, ko abas ar Tīnu paveicāt Adelaidā?

A. Samoilova: Man šķiet, ka tā īsti vēl ne. Iespējams, vajadzēs mēnešus, varbūt pat gadus (smejas). Tas ir milzīgs un neaprakstāms panākums, par kuru esmu sapņojusi tik daudzus gadus. Ne visi var to sasniegt, pat tie, kas ir labākie. Piemēram, mūsu pašu puiši Aleksandrs un Jānis (Samoilovs un Šmēdiņš) tik daudzus gadus bija TOP1 komanda pasaulē, bet nav viņiem tas pasaules čempionāta tituls. Savukārt mums visas zvaigznes salikās, un mēs ar Tīnu fantastiski nospēlējām. Grūti to aptvert joprojām.

