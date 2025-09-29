Ģimenē viņu sauc par Juruku vai opi, teātra afišās un filmu titros lasām – Juris Kalniņš. Kopš pienākuši pensijas gadi, aktierim darba esot krietni vairāk nekā iepriekš – ar izrādēm Rīgā un tām, kas ceļo pa visu Latviju, kā arī seriālu "Nemīlētie. Nolādētie", kas izcēlis viņu uz lielākas popularitātes viļņa.
Tagad piedaloties jauniestudējumā par gados vecāku mākslinieku dzīvi pansionātā ar pirmizrādi 1. oktobrī Kuldīgā. Žurnālā "Mājas Viesis" žurnāliste Ilze Pētersone sarunājusies ar Juri Kalniņu par jaunību, par vecumdienām, par teātri un par dzīvi ar Katrīni Pasternaku Baltezerā. Publicējam intervijas fragmentus, visu interviju lasiet "Mājas Viesī".
Teātrī lielākoties spēlējat komēdijās, taču seriālā varat izpausties burlaku gabalā bandīta Arnolda Kogana tēlā. Interesanti, ka vispirms "Nemīlētajos" piedalījās jūsu mazdēls un vecaistēvs – tikai pēc tam.
J. Kalniņš: Pirms pāris gadiem Ītanam bija jāspēlē nelielā epizodē, un es viņu aizvedu uz filmēšanos. Runājāmies ar atbildīgo personu par aktieru izvēli, un viņa teic, ka nākamajā sezonā arī es būšot. Saku, jauki, ka pirmajā ir mazdēls un es – otrajā. Izrādās, tā jau septītā sezona… Atzīšos, ka neesmu redzējis nevienu pilnu "Nemīlēto" sēriju, jo ar šausmām domāju, ka būs uz sevi jāskatās, kas man nepatīk. Jau klausos sevi ar mokām, kur nu vēl skatīties.
Kāds būs jaunais iestudējums "Kritušie dievi"?
Četri operdziedātāji gatavojas savam kroņa numuram – kvartetam no Džuzepes Verdi operas "Rigoleto" –, jo pansionātā, kur viņi dzīvo kopā ar citiem mūziķiem, par godu komponista dzimšanas dienai tiek rīkots koncerts. Kvartetu, ar kuru dziedātāji jaunībā spīdējuši un kļuvuši slaveni, radusies iespēja nodziedāt līdz ar vēl vienas dziedātājas ierašanos, ko tēlo Indra Burkovska, taču izrādās – viņai vairs nav balss. Iestudējumu var uztaisīt ļoti skumīgu, bet var atrast daudzas komiskas lietas. Ne vienmēr visas bēres ir asarainas.
Šo pašu izrādi Rolands Atkočūns iestudē arī Lietuvas publikai. Gribēja Igaunijā, bet, kā viņš mums stāstīja, tur komēdiju bums esot beidzies pirms desmit gadiem. Igauņi spēlējot nopietnus gabalus uz lielajām estrādēm, un skatītāju netrūkst. Kad izrādi piedāvājuši kādai igauņu aktieru grupai, tie noklausījušies akmens cietām sejām, beigās nosprieduši, ka producents un režisors vēl nav gatavi iestudējumam, piecēlušies un aizgājuši. Latvijā nekas tāds nebūtu iedomājams! Var atnākt un pateikt – eu, uzspēlējam, man ir piedāvājums! – Jā, kad, kur, cikos?
Ko no tā varam secināt?
Mums ir iestrādājies priekšstats, ka brīvdabas estrāde pieļauj vaļīgāku attieksmi – nu, mēs te tagad uzspēlēsim teijāteri.
Kā iestudējumos, kuros piedalāties, noturat kvalitātes līmeni, lai nav prasts teijāteris, ka pašiem kauns par to, ko darāt uz skatuves?
Esot šajā barjeras pusē, momentā jūt, ja kāds kolēģis "nolažo" vai pašam tas gadās. Nekad nevajag par zemu novērtēt skatītāju!
Kur Latvijā par jokiem smejas visgardāk?
Jo vairāk cilvēku, jo vairāk smejas. Vajadzīga skatītāju kritiskā masa. Ja sēž 50 cilvēku pa gabalu viens no otra, tad smieklu ir mazāk – latviskā kautrība.
Vai "Kritušie dievi" mudina padomāt arī par savām vecumdienām?
Teikšu, kā ir – domas nesakrīt ar darbiem. Kad šad un tad pats sev atgādinu, kāds cipars ir pasē, gandrīz vai jābrīnās – paga, paga, jau tik daudz? Es nejūtu savus gadus.