Noslēdzoties mācību gadam, realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Kohi saskaras ar jaunu izaicinājumu – kā bērnu brīvlaikā saglabāt mieru un veiksmīgi plānot mājas ikdienu. Tā kā abu meitu temperamenti un sekmes skolā ir stipri atšķirīgas, vecākiem nākas meklēt zelta vidusceļu starp atpūtu un stingrākiem noteikumiem.
Nesen Kohu saime kopā ar Viestura brāļa ģimeni guva spilgtas emocijas, pārvarot šķēršļus Gaujas sajūtu parka meža trasēs Valmierā. Pēc aktīvā piedzīvojuma abas kompānijas piestāja vietējā kafejnīcā, lai atgūtu spēkus. Viesturs visiem sarūpēja milzīgu paplāti ar gardumiem, un sarunas dabiski nonāca līdz vasaras brīvdienu tēmai. Olga neslēpj savas patiesās emocijas: "Es sākumā priecājos, ka tūlīt skola beigsies, un tad es tā padomāju – fu*k! Skola beigsies! Katru dienu mājās man būs jāgatavo ēst piecreiz vairāk!"
Olga skaidro, ka skolas laikā virtuves rutīna aprobežojās vien ar rīta un vakara ēdienreizēm. Par laimi, meitenēm vasarā garlaicīgi nebūs, jo plānotie pasākumi sniegs Olgai nelielu atelpu. Meitas dosies uz nometnēm Ventspilī, kā arī turpinās darboties deju kolektīvā un kora mēģinājumos. Vērtējot aizvadīto mācību gadu, abi vecāki priecājas par Esteres teicamajām sekmēm. Tikmēr jaunākās meitas Adrianas panākumus tēvs nemēģina analizēt, jo jaunākajās klasēs klasiskās atzīmes vēl neliek. Olga par to pasmaida: "Nu, labi, tu taču pats arī zini viņas attieksmi. Tāds frīlanceris [brīvmākslinieks] mazais!"
Šobrīd vecākā meita Estere ir absolvējusi piekto klasi, bet jaunākā, Adriana, pabeigusi otro. Intervijā aizkadrā Olga dalās pārdomās par abu meitu mācīšanās stiliem – kamēr Esterei viss padodas viegli un viņai vajag tikai nelielu uzraudzību, lai neiekavētu vielu, ar Adrianu viss ir sarežģītāk, jo skolas darbi prasa piespiešanos. Māte jaunāko meitu raksturo šādi: "Adriana ir ļoti, ļoti aktīvs bērns, un lai ar viņu sarunātu, lai pildītu mājasdarbus, ir vienkārši vesela epopeja."
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